FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.01.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.01.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTD3KC XFRA DE0009809566 DEKA-IMMOBILIENEUROPA 1.000 EURD3KA XFRA DE0007483612 DEKA-IMMOBILIENGLOBAL 1.250 EURW1R XFRA US9593191045 WESTERN REFINING DL-,01 0.357 EURWPS XFRA US9553061055 WEST PHARM.SVCS DL-,25 0.122 EURPJ1 XFRA US7202791080 PIER 1 IMPORTS DL 1 0.066 EURCC6 XFRA US2058262096 COMTECH TELECOMM. DL-,10 0.094 EURFKZ XFRA US1261531057 CPFL ENERGIA SA ADR/2 O.N 0.128 EURPRHA XFRA ES0175438003 PROSEGUR NOM. EO -,06 0.028 EUR1BZ2 XFRA DE000A1RE7V0 MS DEUTSCHLAND 17 0.000 %WZD9 XFRA LU0967739193 PATRIARCH CLAS.DIV.4 PL.A 0.108 EURGGL XFRA US3794631024 GLOBAL WATER RES DL-,01 0.021 EUR