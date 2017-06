FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 12.06.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTXFRA DE000HSH5WV1 HSH NORDBANK MZC 23 15/25 0.000 %RC1H XFRA DE000A1TNA39 RICKMERS HOLD.ANL 13/18 0.009 %POJN XFRA US74340W1036 PROLOGIS INC. DL-,01 0.394 EURXFRA DE000HSH5WU3 HSH NORDBANK MZC 22 15/19 0.000 %XFRA XS1076436218 INTERNAT.BA.O.AZ. 14/19 0.000 %1SO XFRA LU0633102719 SAMSONITE INTL SA 0.061 EURXFRA DE000HSH4VE2 HSH NORDBANK MZC 17 14/22 0.000 %XFRA DE000HSH4VD4 HSH NORDBANK MZC 16 14/19 0.000 %3K7 XFRA US8686071023 SUPREME INDS A DL-,10 0.031 EURXFRA CH0004724545 NORDIC INV.BK 86/UND. 0.000 %XFRA DE000HSH35N6 HSH NORDBANK MZP 5 12/19 0.000 %XFRA DE000HLB1DX9 LB.HESS.-THR.ZI.DI.06A/14 0.002 %ROW XFRA US8826811098 TEXAS ROADHOUSE DL-,001 0.188 EURPUP XFRA US74460D1090 PUBLIC STORAGE DL-,10 1.789 EURPC6A XFRA US71646E1001 PETROCHINA YC1 ADR/100 0.492 EURW8U XFRA US69360J1079 PS BUSINESS PARKS 0.760 EUROCN XFRA US6819191064 OMNICOM GRP INC. DL-,15 0.492 EURMT7 XFRA US5537771033 MTS SYST. DL -,25 0.268 EURELFC XFRA DE000ETFL482 DK EO ISTO.EX F.D.+ U.ETF 0.250 EUR3FE XFRA US3174851002 FINANCIAL ENGINES DL-0001 0.063 EURDP5 XFRA US26138E1091 DR.PEPPER SNAPPLE DL-,01 0.519 EURAAZ XFRA US0325111070 ANADARKO PET.CORP. DL-,10 0.045 EURAINN XFRA US0268747849 AMER.INTL GRP NEW DL 2,50 0.286 EURAE4 XFRA US0236081024 AMEREN CORP. DL-,01 0.394 EURAED XFRA MXP001661018 GRUPO AEROPORTU. SUR. B 0.303 EUR8GA XFRA KYG407691040 GREATVIEW ASEP.PAC.HD-,01 0.014 EURISM XFRA ID1000057003 INDOFOOD RP 100 0.016 EURGUZ XFRA HK0123000694 YUEXIU PPTY CO.LTD. 0.004 EURF6H XFRA HK0000077468 FAR EAST HORIZON 0.026 EURFTE XFRA FR0000133308 ORANGE INH. EO 4 0.400 EURGOB XFRA FR0000125007 ST GOBAIN EO 4 1.260 EURBZ1 XFRA FR0000074148 ASSYSTEM S.A. INH. EO 1 1.000 EURTK2A XFRA CH0231351104 THURGAU.KANTONALB.PS SF20 2.531 EUREL43 XFRA DE000ETFL292 DK MSCI EUROPE MC 0.080 EUREL42 XFRA DE000ETFL284 DK MSCI EUROPE 0.160 EUR