FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.06.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM12.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 09.06.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 12.06.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTXFRA DE000HSH5WV1 HSH NORDBANK MZC 23 15/25 0.000 %POJN XFRA US74340W1036 PROLOGIS INC. DL-,01 0.392 EURXFRA DE000HSH5WU3 HSH NORDBANK MZC 22 15/19 0.000 %XFRA XS1076436218 INTERNAT.BA.O.AZ. 14/19 0.000 %1SO XFRA LU0633102719 SAMSONITE INTL SA 0.061 EURXFRA DE000HSH4VE2 HSH NORDBANK MZC 17 14/22 0.000 %XFRA DE000HSH4VD4 HSH NORDBANK MZC 16 14/19 0.000 %3K7 XFRA US8686071023 SUPREME INDS A DL-,10 0.031 EURXFRA CH0004724545 NORDIC INV.BK 86/UND. 0.000 %XFRA DE000HSH35N6 HSH NORDBANK MZP 5 12/19 0.000 %XFRA DE000HLB1DX9 LB.HESS.-THR.ZI.DI.06A/14 0.002 %ROW XFRA US8826811098 TEXAS ROADHOUSE DL-,001 0.187 EURPUP XFRA US74460D1090 PUBLIC STORAGE DL-,10 1.780 EURPC6A XFRA US71646E1001 PETROCHINA YC1 ADR/100 0.490 EURW8U XFRA US69360J1079 PS BUSINESS PARKS 0.757 EUROCN XFRA US6819191064 OMNICOM GRP INC. DL-,15 0.490 EURELFC XFRA DE000ETFL482 DK EO ISTO.EX F.D.+ U.ETF 0.250 EUR3FE XFRA US3174851002 FINANCIAL ENGINES DL-0001 0.062 EURDP5 XFRA US26138E1091 DR.PEPPER SNAPPLE DL-,01 0.516 EURAAZ XFRA US0325111070 ANADARKO PET.CORP. DL-,10 0.045 EURAINN XFRA US0268747849 AMER.INTL GRP NEW DL 2,50 0.285 EURAE4 XFRA US0236081024 AMEREN CORP. DL-,01 0.392 EURAED XFRA MXP001661018 GRUPO AEROPORTU. SUR. B 0.301 EUR8GA XFRA KYG407691040 GREATVIEW ASEP.PAC.HD-,01 0.014 EURISM XFRA ID1000057003 INDOFOOD RP 100 0.016 EURGUZ XFRA HK0123000694 YUEXIU PPTY CO.LTD. 0.004 EURF6H XFRA HK0000077468 FAR EAST HORIZON 0.026 EURFTE XFRA FR0000133308 ORANGE INH. EO 4 0.400 EURGOB XFRA FR0000125007 ST GOBAIN EO 4 1.260 EURBZ1 XFRA FR0000074148 ASSYSTEM S.A. INH. EO 1 1.000 EURTK2A XFRA CH0231351104 THURGAU.KANTONALB.PS SF20 2.532 EUREL43 XFRA DE000ETFL292 DK MSCI EUROPE MC 0.080 EUREL42 XFRA DE000ETFL284 DK MSCI EUROPE 0.160 EUREL41 XFRA DE000ETFL276 DK MSCI USA MC 0.036 EUREL4Z XFRA DE000ETFL268 DK MSCI USA 0.062 EUR