Das Instrument CLQN CH0048854746 CASTLE PRIV.EQ.NAM.SF-,05 EQUITY wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 12.05.2022 The instrument CLQN CH0048854746 CASTLE PRIV.EQ.NAM.SF-,05 EQUITY has its ex-dividend/interest day on 12.05.2022