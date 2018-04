Weitere Suchergebnisse zu "Switch":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.04.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM12.04.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 11.04.2018.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 12.04.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTGC1A XFRA US36164V5030 GCI LIBERTY INC. PF A 0.105 EUR821 XFRA US87105L1044 SWITCH INC. CL.A DL-,001 0.012 EURTGHN XFRA LU1618151879 LOGWIN AG NAM. O.N. 2.500 EUR