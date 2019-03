FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.03.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM12.03.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 11.03.2019.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 12.03.2019.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTOG7B XFRA DE0009774794 LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST 1.220 EUROG7I XFRA DE0005320097 LINGOHR-EUROPA-SYST.-INV. 1.150 EURNC0B XFRA US65249B2088 NEWS CORP. (NEW) B DL-,01 0.089 EURRKQ XFRA AU000000RRL8 REGIS RESOURCES LTD. 0.050 EURM1I XFRA US55303J1060 MGP INGREDIENTS INC.(NEW) 0.089 EURROW XFRA US8826811098 TEXAS ROADHOUSE DL-,001 0.267 EURNC0 XFRA US65249B1098 NEWS CORP. A DL-,01 0.089 EURPUP XFRA US74460D1090 PUBLIC STORAGE DL-,10 1.783 EURW8U XFRA US69360J1079 PS BUSINESS PARKS 0.936 EURAAZ XFRA US0325111070 ANADARKO PET.CORP. DL-,10 0.267 EURAE4 XFRA US0236081024 AMEREN CORP. DL-,01 0.424 EURNYVL XFRA TH0371010R13 SUPALAI PCL-NVDR- BA 1 0.017 EURSHG XFRA HK0016000132 SUN HUNG KAI PTIES 0.142 EURBZLA XFRA US0595781040 BANCO DO BRASIL ADR 1 0.037 EURCS6 XFRA CA1469001053 CASCADES INC. 0.026 EURDHU XFRA BMG0585R1060 ASSURED GUARANTY DL-,01 0.160 EURI8M XFRA AU000000SGM7 SIMS METAL MGMT LTD. DEF. 0.144 EURFWG XFRA AU000000ASL2 AUSDRILL LTD 0.022 EURXFRA DE000HSH3230 HCOB MZC 12 12/19 0.000 %2HP XFRA US42824C1099 HEWLETT PACKARD ENT. 0.100 EUR7HP XFRA US40434L1052 HP INC DL -,01 0.143 EURPMC XFRA AU000000PME8 PRO MEDICUS LTD. 0.016 EURNC0E XFRA AU000000NWS2 NEWS CORP.N.CUFS(B)DL-,01 0.089 EURS0QA XFRA MHY7542C1306 SCORPIO TANKERS DL -,10 0.089 EURT11 XFRA US98421B1008 XPERI CORP. DL -,001 0.178 EUR8H1 XFRA CA4488112083 HYDRO ONE LTD 0.152 EURWC41 XFRA CA9604105044 WESTJET AIRLINES VTG SHS 0.093 EUR25F XFRA US4195961010 HAVERTY FURNITURE DL 1 0.160 EUREWG XFRA US9741551033 WINGSTOP INC. DL-,01 0.080 EUR8BA XFRA TH4403010010 BANGKOK AIRWAYS-FGN- BA 1 0.002 EURAPT XFRA AU000000ATL0 APOLLO TOURISM + LEISURE 0.013 EURTRY XFRA US06759L1035 BARINGS BDC INC. DL -,001 0.107 EURS0K XFRA CA8585221051 STELCO HLDGS INC. 0.815 EUR