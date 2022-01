Das Instrument UFUD CH0000967031 UBS(CH)EQ.-SM.CAP.EU.EO P INVESTMENT_FUND wird cum Dividende/Zinsen gehandelt am 11.01.2022 und ex Dividende/Zinsen am 12.01.2022 The instrument UFUD CH0000967031 UBS(CH)EQ.-SM.CAP.EU.EO P INVESTMENT_FUND has its pre-dividend/interest day on 11.01.2022 and its ex-dividend/interest day on 12.01.2022