FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.01.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM12.01.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 11.01.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 12.01.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTIUS6 XFRA IE00B3B8Q275 ISHSIII-EO COV.BD EO DIS 0.496 EUREUNJ XFRA IE00B4WXJD03 ISHSIII-MSCI P.EX-J.DLDIS 0.204 EUREUN9 XFRA IE00B4WXJG34 ISHSIII-EO GB.5-7YR EODIS 0.167 EUREUN8 XFRA IE00B4WXJH41 ISHSIII-EO GB.10-15YR EOD 0.972 EUREUNH XFRA IE00B4WXJJ64 ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS 0.448 EUREUNI XFRA IE00B3F81G20 ISHSIII-MSCI EM SM.C.DL D 0.528 EURIS0S XFRA IE00B6QGFW01 ISHSIII-EM.ASIA L.G.B.DLD 0.899 EUREUN4 XFRA IE00B3DKXQ41 ISHSIII-EO AGGR.BD EO DIS 0.731 EUREUNR XFRA IE00B4L5ZG21 ISHSIII-EO C.B.EX-F.EODIS 0.865 EURIUSP XFRA IE00B5M4WH52 ISHSIII-EM L.GOV.BD DLDIS 1.691 EUREUNS XFRA IE00B4L5ZY03 ISHSIII-EO CBX-F1-5YR EOD 0.406 EUREUN3 XFRA IE00B3F81K65 ISHSIII-GL.GOV.BD DL DIS 0.467 EURIUS3 XFRA IE00B2QWCY14 ISHSIII-S+P SM.CAP600 DLD 0.215 EURIS06 XFRA IE00BSKRK281 ISHSIII-EO C.B.BBB-BB EOD 0.038 EUR2B7N XFRA IE00BRHZ0398 ISHSIII-MSCI T.UK RE LSD 0.024 EUR6CO XFRA GB00BYPHNG03 COUNTRYSIDE PR.PLC LS0,01 0.039 EUR