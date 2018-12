Weitere Suchergebnisse zu "Westjet Airlines":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.12.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM11.12.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.12.2018.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 11.12.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTXFRA AU0000XCLWV6 AUSTRALIA 2030 CIXFRA DE000HSH4VD4 HSH NORDBANK MZC 16 14/19 0.000 %OG7B XFRA DE0009774794 LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST 0.790 EUROG7I XFRA DE0005320097 LINGOHR-EUROPA-SYST.-INV. 0.490 EURPUP XFRA US74460D1090 PUBLIC STORAGE DL-,10 1.757 EURW8U XFRA US69360J1079 PS BUSINESS PARKS 0.923 EURKHP XFRA US5002551043 KOHL'S CORP. DL-,01 0.536 EURGU9 XFRA US4016171054 GUESS ? INC. DL-,01 0.198 EURAAZ XFRA US0325111070 ANADARKO PET.CORP. DL-,10 0.264 EURAINN XFRA US0268747849 AMER.INTL GRP NEW DL 2,50 0.281 EURAE4 XFRA US0236081024 AMEREN CORP. DL-,01 0.417 EURFFR XFRA US3465631097 FORRESTER RESEAR. DL-,01 0.176 EUROGL XFRA US38173M1027 GOLUB CAPITAL BDC DL-,001 0.387 EURUK2 XFRA CNE100000171 SHANDONG WEIGAO H YC-,10 0.006 EURUG6 XFRA BMG810751062 SHIP FINANCE INTL DL 1 0.308 EURJHA XFRA AU000000JHX1 JAMES HARDIE INDUSTR.CUFS 0.088 EUR2HP XFRA US42824C1099 HEWLETT PACKARD ENT. 0.099 EURXFRA DE000HLB02S3 LB.HESS.-THR.ZI.EX.12A/13 0.002 %FS5 XFRA US3026351078 FS INVESTMENT CORP.DL-001 0.167 EURWC41 XFRA CA9604105044 WESTJET AIRLINES VTG SHS 0.092 EUR