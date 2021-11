Das Instrument 4FO MXP554091415 INDS PENOLES S.A.B.DE C.V EQUITY wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 11.11.2021 The instrument 4FO MXP554091415 INDS PENOLES S.A.B.DE C.V EQUITY has its ex-dividend/interest day on 11.11.2021