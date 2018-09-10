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ADAIRS LTD - XFRA DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 11.09.2018 - 2




10.09.18 00:00
Xetra Newsboard

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.09.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
11.09.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.09.2018.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 11.09.2018.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
IH1 XFRA AU000000ING6 INGHAMS GROUP LTD. O.N. 0.072 EUR
NC0E XFRA AU000000NWS2 NEWS CORP.N.CUFS(B)DL-,01 0.086 EUR
FWOA XFRA BMG3305Y1619 FAIRWOOD HLDGS CONS. HD 1 0.115 EUR
LUA XFRA NL0010998878 LUCAS BOLS NV EO -,10 0.250 EUR
M9O XFRA FI4000048418 AHLSTROM-MUNKSJOE OYJ 0.260 EUR
WC41 XFRA CA9604105044 WESTJET AIRLINES VTG SHS 0.092 EUR
CK7 XFRA KYG2R55E1030 CHINA EVERBRIGHT GREENT. 0.007 EUR
1FQ XFRA AU000000ADH2 ADAIRS LTD 0.049 EUR


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
1,44 € 1,43 € 0,01 € +0,70% 07.09./18:09
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000ADH2 A14TNC 1,59 € 1,02 €
Werte im Artikel
12,66 plus
+1,36%
1,44 plus
+0,70%
3,19 plus
0,00%
2,22 plus
0,00%
15,72 minus
-1,01%
0,77 minus
-1,15%
16,55 minus
-1,78%
11,22 minus
-2,35%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 1,44 € +0,70%  07.09.18
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