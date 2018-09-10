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ADAIRS LTD - XFRA DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 11.09.2018 - 2
10.09.18 00:00
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FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.09.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
11.09.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.09.2018.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 11.09.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
IH1 XFRA AU000000ING6 INGHAMS GROUP LTD. O.N. 0.072 EUR
NC0E XFRA AU000000NWS2 NEWS CORP.N.CUFS(B)DL-,01 0.086 EUR
FWOA XFRA BMG3305Y1619 FAIRWOOD HLDGS CONS. HD 1 0.115 EUR
LUA XFRA NL0010998878 LUCAS BOLS NV EO -,10 0.250 EUR
M9O XFRA FI4000048418 AHLSTROM-MUNKSJOE OYJ 0.260 EUR
WC41 XFRA CA9604105044 WESTJET AIRLINES VTG SHS 0.092 EUR
CK7 XFRA KYG2R55E1030 CHINA EVERBRIGHT GREENT. 0.007 EUR
1FQ XFRA AU000000ADH2 ADAIRS LTD 0.049 EUR
11.09.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.09.2018.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 11.09.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
IH1 XFRA AU000000ING6 INGHAMS GROUP LTD. O.N. 0.072 EUR
NC0E XFRA AU000000NWS2 NEWS CORP.N.CUFS(B)DL-,01 0.086 EUR
FWOA XFRA BMG3305Y1619 FAIRWOOD HLDGS CONS. HD 1 0.115 EUR
LUA XFRA NL0010998878 LUCAS BOLS NV EO -,10 0.250 EUR
M9O XFRA FI4000048418 AHLSTROM-MUNKSJOE OYJ 0.260 EUR
WC41 XFRA CA9604105044 WESTJET AIRLINES VTG SHS 0.092 EUR
CK7 XFRA KYG2R55E1030 CHINA EVERBRIGHT GREENT. 0.007 EUR
1FQ XFRA AU000000ADH2 ADAIRS LTD 0.049 EUR
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|1,44 €
|1,43 €
|0,01 €
|+0,70%
|07.09./18:09
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000ADH2
|A14TNC
|1,59 €
|1,02 €
Werte im Artikel
12,66
+1,36%
1,44
+0,70%
3,19
0,00%
2,22
0,00%
15,72
-1,01%
0,77
-1,15%
16,55
-1,78%
11,22
-2,35%
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|Frankfurt
|1,44 €
|+0,70%
|07.09.18
= Realtime
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