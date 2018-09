FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.09.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM11.09.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.09.2018.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 11.09.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTIH1 XFRA AU000000ING6 INGHAMS GROUP LTD. O.N. 0.072 EURNC0E XFRA AU000000NWS2 NEWS CORP.N.CUFS(B)DL-,01 0.086 EURFWOA XFRA BMG3305Y1619 FAIRWOOD HLDGS CONS. HD 1 0.115 EURLUA XFRA NL0010998878 LUCAS BOLS NV EO -,10 0.250 EURM9O XFRA FI4000048418 AHLSTROM-MUNKSJOE OYJ 0.260 EURWC41 XFRA CA9604105044 WESTJET AIRLINES VTG SHS 0.092 EURCK7 XFRA KYG2R55E1030 CHINA EVERBRIGHT GREENT. 0.007 EUR1FQ XFRA AU000000ADH2 ADAIRS LTD 0.049 EUR