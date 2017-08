Weitere Suchergebnisse zu "Kla-Tencor":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.08.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 11.08.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTWFF XFRA AU000000WFD0 WESTFLD CORP. UTS 0.109 EURLTO XFRA USY5217N1183 LARSEN+TOUBRO GDR/1 IR 2 0.186 EURVET XFRA US92240G1013 VECTREN CORP. 0.358 EURWXE XFRA US9030021037 UMH PROPERTIES INC.DL-,10 0.154 EURNRT XFRA US8810052014 TERRA NITROGEN COM.UTS 1.365 EURTBH XFRA US8793691069 TELEFLEX INC. DL 1 0.290 EURTFC XFRA US8722751026 TCF FINL CORP. DL-,01 0.064 EURSYX XFRA US8477881069 SPEEDWAY MOTORSPORTS 0.128 EURSEZ XFRA US84756N1090 SPECTRA ENERG. PARTN. LP 0.609 EURSZR XFRA US8448951025 SOUTHWEST GAS HLDGS DL 1 0.422 EURPQ3 XFRA US74386T1051 PROVIDENT FINL SVCS DL-01 0.171 EURHNM XFRA US6866881021 ORMAT TECHNOLOG. DL-,001 0.068 EURMMY XFRA US5779331041 MAXIMUS INC. 0.038 EURLLY XFRA US5324571083 ELI LILLY 0.444 EURKOG XFRA US5010441013 KROGER CO. DL 1 0.107 EURKLA XFRA US4824801009 KLA-TENCOR CORP. DL-,001 0.503 EURJBL XFRA US4663131039 JABIL DL-,001 0.068 EURINP XFRA US4601461035 INTL PAPER DL 1 0.395 EURWXF XFRA US4327481010 HILLTOP HLDGS INC. DL-,01 0.051 EURHN9 XFRA US4103451021 HANESBRANDS INC. DL -,01 0.128 EURFSG XFRA US3138551086 FED. SIGNAL CORP. DL 1 0.060 EURPEO XFRA US30161N1019 EXELON CORP. 0.279 EURDNZ XFRA US2576511099 DONALDSON CO. DL 5 0.154 EURENY XFRA US1717981013 CIMAREX ENERGY DL-,01 0.068 EURCXU XFRA US1713401024 CHURCH + DWIGHT CO. DL 1 0.162 EURC4F XFRA US1252691001 CF INDS HLDGS DL-,01 0.256 EURAT4 XFRA US03820C1053 APPLIED IND. TECHS 0.247 EURFDK XFRA US0298991011 AMERICAN STAT.WTR DL 2,50 0.218 EURXFRA AU0000WBCHB2 WESTPAC BKG 2023 FLR 0.684 EURAGJ XFRA US0010841023 AGCO CORP. DL-,01 0.119 EURS8N XFRA SG1H97877952 SEMBCORP. MARINE SD-,10 0.006 EURHSB XFRA HK0011000095 HANG SENG BK LTD 0.131 EUR0SU XFRA US86722Y1010 SUNCOKE ENER.P.UTS DL-,01 0.507 EURPS8 XFRA US7415111092 PRICESMART INC. DL-,0001 0.299 EUROEL XFRA DE0007269003 ADM HAMBURG AG O.N. 13.580 EUR