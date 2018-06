FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.06.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 11.06.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTXFRA DE000HSH5WV1 HSH NORDBANK MZC 23 15/25 0.000 %XFRA DE000HSH5WU3 HSH NORDBANK MZC 22 15/19 0.000 %1SO XFRA LU0633102719 SAMSONITE INTL SA 0.066 EURXFRA DE000HSH4VD4 HSH NORDBANK MZC 16 14/19 0.000 %XFRA CH0004724545 NORDIC INV.BK 86/UND. 0.000 %XFRA DE000HLB1DX9 LB.HESS.-THR.ZI.DI.06A/14 0.002 %RSO XFRA US7782961038 ROSS STRS INC. DL-,01 0.192 EURSJM XFRA US5562691080 STEVEN MADDEN DL-,0001 0.170 EURLGG XFRA US5249011058 LEGG MASON INC. DL-,10 0.290 EURELFC XFRA DE000ETFL482 DK EO ISTO.EX F.D.+ U.ETF 0.430 EURGRC XFRA US40065W1071 GUANGSHEN RAILW. H ADR/50 0.540 EURGS2C XFRA US36467W1099 GAMESTOP CORP. A 0.324 EUR58G XFRA US36268W1009 GAIN CAP.HLDGS DL-,00001 0.051 EUR8GA XFRA KYG407691040 GREATVIEW ASEP.PAC.HD-,01 0.014 EURFT7 XFRA KYG3311L1041 FANTASIA H.G.C.REGS HD-10 0.008 EURTJN XFRA HK0882007260 TIANJIN DEV. HLDGS 0.005 EURMX7A XFRA HK0200030994 MELCO INTL SUBDIV. 0.004 EURGOB XFRA FR0000125007 ST GOBAIN EO 4 1.300 EURP4F XFRA US72348P1049 PINNACLE FD.INC DEL DL-01 0.277 EUREL43 XFRA DE000ETFL292 DK MSCI EUROPE MC 0.110 EUREL42 XFRA DE000ETFL284 DK MSCI EUROPE 0.210 EUREL41 XFRA DE000ETFL276 DK MSCI USA MC 0.043 EUREL4Z XFRA DE000ETFL268 DK MSCI USA 0.085 EUREL4Y XFRA DE000ETFL250 DK STOXX EUROPE 50 0.620 EUREL4I XFRA DE000ETFL094 DK MSCI USA LC 0.639 EUREL4H XFRA DE000ETFL086 DK MSCI EUROPE LC 1.520 EUREL4G XFRA DE000ETFL078 DK EO STOXX SEL.DIVID.30 0.600 EUREL4F XFRA DE000ETFL060 DK DAX (AUSSCHUETTEND) 1.310 EUREL4E XFRA DE000ETFL052 DK STOXX EUR.STR.STY.C.40 0.160 EUREL4D XFRA DE000ETFL045 DK STOXX EUR.STR.VALUE 20 0.340 EUREL4B XFRA DE000ETFL029 DK EURO STOXX 50 0.650 EURFVI XFRA DE000A0MW975 FAIR VALUE REIT-AG INH.ON 0.340 EURSIM XFRA DE0007239402 SIMONA AG O.N. 12.000 EURELF0 XFRA DE000ETFL433 DK DAX EX FINANCIALS 30 0.520 EURUSH XFRA BMG9716V1000 WING TAI PROPE.LTD HD-,50 0.024 EUR