FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.06.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM11.06.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 08.06.2018.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 11.06.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTXFRA DE000HSH5WV1 HSH NORDBANK MZC 23 15/25 0.000 %XFRA DE000HSH5WU3 HSH NORDBANK MZC 22 15/19 0.000 %XFRA DE000HSH4VD4 HSH NORDBANK MZC 16 14/19 0.000 %XFRA CH0004724545 NORDIC INV.BK 86/UND. 0.000 %XFRA DE000HLB1DX9 LB.HESS.-THR.ZI.DI.06A/14 0.002 %RSO XFRA US7782961038 ROSS STRS INC. DL-,01 0.190 EURSJM XFRA US5562691080 STEVEN MADDEN DL-,0001 0.169 EURLGG XFRA US5249011058 LEGG MASON INC. DL-,10 0.287 EURGRC XFRA US40065W1071 GUANGSHEN RAILW. H ADR/50 0.535 EURGS2C XFRA US36467W1099 GAMESTOP CORP. A 0.321 EUR58G XFRA US36268W1009 GAIN CAP.HLDGS DL-,00001 0.051 EURTJN XFRA HK0882007260 TIANJIN DEV. HLDGS 0.005 EURMX7A XFRA HK0200030994 MELCO INTL SUBDIV. 0.004 EURGOB XFRA FR0000125007 ST GOBAIN EO 4 1.300 EURP4F XFRA US72348P1049 PINNACLE FD.INC DEL DL-01 0.275 EURFVI XFRA DE000A0MW975 FAIR VALUE REIT-AG INH.ON 0.340 EURSIM XFRA DE0007239402 SIMONA AG O.N. 12.000 EURNBI XFRA BMG6359F1032 NABORS INDUSTRIES DL-,001 0.051 EUR1UI XFRA IT0005239881 UNIEURO S.P.A. O.N. 1.000 EURXFRA DE000HLB4QZ0 LB.HESS.-THR.ZI.DI.06A/17 0.001 %AKY XFRA MX01PI000005 PINFRA S.A. 0.391 EUR13X XFRA KYG9829N1025 XINYI SOLAR HLDGS 0.008 EUR8H1 XFRA CA4488112083 HYDRO ONE LTD 0.150 EURT2V1 XFRA DK0060636678 TRYG AS NAM. DK 5 0.222 EUR