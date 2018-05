FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.05.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM11.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.05.2018.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 11.05.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTGV5G XFRA DE0009761692 FT TOTAL RETURN RENTEN 0.330 EURINX XFRA NL0010801007 IMCD N.V. EO -,16 0.620 EURUI2 XFRA US4884011002 KEMPER CORP. DL-,10 0.202 EURPYA XFRA US9467601053 WAYSIDE TECHNOL.GRP DL-01 0.143 EURSS1A XFRA US8068821060 SCHNITZER STEEL A DL 1 0.158 EURRWL XFRA US7739031091 ROCKWELL AU. DL 1 0.775 EURPTI XFRA US7156841063 PT TELEK.IND.TBK ADR/100 1.013 EURPP1 XFRA US6988131024 PAPA JOHN'S INTL DL-,01 0.189 EUROK3 XFRA US6882392011 OSHKOSH CORP. DL -,01 0.202 EUR35OA XFRA US67551U1051 OCH-ZIFF CAPITAL MAN.CL A 0.059 EURNI1 XFRA US6365181022 NATL INSTRUMENTS DL-,01 0.194 EURNVK XFRA US6294452064 NVE CORP. NEW DL-,01 0.842 EURMUQ XFRA US6267171022 MURPHY OIL CORP. DL 1 0.211 EURMAS XFRA US5854641009 MELCO RESORTS+ENMT SP.ADR 0.114 EURKR5 XFRA US48248M1027 KKR + CO. LP O.N. 0.033 EURGF4 XFRA US3999091008 GRUPO FIN. GALICIA B ADR 0.325 EURGWW XFRA US3848021040 GRAINGER (W.W.) INC. DL 1 1.145 EUR4FB XFRA US32055Y2019 FRST INTERSTATE BANCSYS A 0.236 EURXONA XFRA US30231G1022 EXXON MOBIL CORP. 0.691 EURYCP XFRA US20825C1045 CONOCOPHILLIPS DL-,01 0.240 EUR9CF XFRA US1999081045 COMFORT SYST. USA DL-,01 0.067 EURCFX XFRA US14040H1059 CAPITAL ONE FINL DL-,01 0.337 EURCNH XFRA US1261171003 CNA FIN. DL 2,50 0.253 EURB4W XFRA US05961W1053 BANCO MACRO S.A. ADR 1 1.882 EURAI2 XFRA US0462241011 ASTEC INDS INC. DL-,20 0.084 EURAPC XFRA US0378331005 APPLE INC. 0.615 EURFGA XFRA US0248351001 AMERICAN CAMPUS SBI DL-01 0.387 EURXFRA AU0000WBCHB2 WESTPAC BKG 2023 FLR 0.622 EURLID XFRA US0185811082 ALLIANCE DATA SYS. DL-,01 0.480 EURHGG XFRA SG1Q03920366 HOSEN GROUP LTD SD -,06 0.001 EURBYY XFRA SE0003303627 BYGGMAX GROUP 0.241 EURXIC XFRA LT0000111650 KLAIPEDOS NAFTA AB EO0,29 0.045 EURHSG XFRA HK0045000319 H.K. SHANGHAI HOT. 0.017 EURIY4 XFRA FR0000120859 IMERYS SA INH. EO 2 2.075 EURSNW XFRA FR0000120578 SANOFI SA INHABER EO 2 3.030 EUR