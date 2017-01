FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.01.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 11.01.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTRPFA XFRA LU0105418759 D+R STRATEGIE-EINKOMMEN P 0.275 EUR85S XFRA US8086251076 SCIENCE APPL.INT.CORP.NEW 0.293 EUR4AB XFRA US00287Y1091 ABBVIE INC. DL-,01 0.605 EURTM9 XFRA US8960475031 TRIBUNE MEDIA CO.A DL-001 5.457 EURC8C XFRA US2090341072 CONSOLI.COMM.HLDGS DL-,01 0.366 EUR01C1 XFRA US617474AA97 MORGEN STANLEY DEP. PFD J 0.002 %