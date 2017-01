Weitere Suchergebnisse zu "Buckle":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.01.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 11.01.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTXFRA DE000HSH35R7 HSH NORDBANK RZ 1 13/21 0.000 %UG5A XFRA ZAE000071080 TIGER BRANDS NEW RC-,10 0.485 EURREU1 XFRA ZAE000057428 REUNERT LTD O.N. 0.225 EURBRL1 XFRA ZAE000026639 BARLOWORLD RC-,05 0.159 EURSPI XFRA ZAE000006284 SAPPI LTD RC 1 0.103 EURTGR XFRA US9884981013 YUM BRANDS 0.284 EURWFM XFRA US9668371068 WHOLE FOODS MKT 0.132 EURTTA XFRA US8965221091 TRINITY IND. DL 1 0.104 EURSUX XFRA US87162W1009 SYNNEX CORP. DL -,001 0.236 EURSNF XFRA US81721M1099 SENIOR HOUSING PROP. SBI 0.332 EURSLH XFRA US8081941044 SCHULMAN INC., A. DL 1 0.194 EURRP8 XFRA US7496851038 RPM INTERN. INC. DL-,01 0.284 EURPD2 XFRA US7033951036 PATTERSON COS INC. DL-,01 0.227 EURM2K XFRA US59522J1034 MID-AMER. APARTM. COMM. 0.823 EURME5A XFRA US5915202007 METHODE ELECTR. DL-,50 0.085 EURMSQ XFRA US5745991068 MASCO CORP. DL 1 0.095 EUR9LG XFRA US54142L1098 LOGMEIN INC. DL-,01 0.473 EURID7 XFRA US45167R1041 IDEX CORP. DL-,01 0.322 EURWOO XFRA US3448491049 FOOT LOCKER DL-,01 0.260 EURFFC XFRA US31678A1034 FIFTH STREET FIN. DL-,01 0.057 EURFCS XFRA US31430F1012 FELCOR LODGING TR. DL-,01 0.057 EUROLD XFRA US22410J1060 CRACKER BARREL OLD DL-,01 1.088 EURCPZ XFRA US2227951066 COUSINS PTIES INC. DL 1 0.057 EURBK2 XFRA US1184401065 BUCKLE INC. DL-,01 0.946 EURBNU XFRA US06652K1034 BANKUNITED INC. DL-,01 0.199 EURBMI XFRA US0556301077 BP PRUDHOE BAY ROLTY UBI 0.940 EURQFI XFRA US0259321042 AMER. FINL GRP 0.296 EURABL XFRA US0028241000 ABBOTT LABS 0.251 EURXFRA DE000HSH4H62 HSH NORDBANK MZC 11 13/18 0.000 %SWC XFRA CA82028K2002 SHAW COMM. N-VTG B 0.071 EURC15 XFRA CA2918434077 EMPIRE CO. LTD A 0.073 EURDWDW XFRA US61761JQK87 MORGEN STANLEY DEP. PFD H 0.002 %OXD XFRA US6914973093 OXFORD IND. DL 1 0.255 EURMN0 XFRA US56382Q1022 MANNING+NAPIER C.A DL-,01 0.151 EURLX4 XFRA US5506781062 LUXFER HLDGS PLC SP.ADR 0.118 EUR