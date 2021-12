Das Instrument S6TL LU0831568729 FLOSSB.V.STOR.-DIVIDE.REO INVESTMENT_FUND wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 10.12.2021 The instrument S6TL LU0831568729 FLOSSB.V.STOR.-DIVIDE.REO INVESTMENT_FUND has its ex-dividend/interest day on 10.12.2021