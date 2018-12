FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.12.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM10.12.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 07.12.2018.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 10.12.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTOPJ3 XFRA LU0097333701 FLOSS.V ST.-GLOB.QUALIT.H 2.000 EURWZFZ XFRA LU0366178969 FLOSS.V ST.-GLOB.QUALIT.R 1.500 EURS6TD XFRA LU0323578145 FLOSSB.V.ST.-MU.AS.BAL.R 1.800 EURS6TK XFRA LU0526000731 FLOSS.V ST.-CU.DIV.BD R 1.200 EUR12A XFRA US05351W1036 AVANGRID INC. DL-,01 0.388 EURTAL XFRA IL0010827181 TARO PHAR.INDS. IS 0,0001 11.298 EURF750 XFRA DE000ETF7508 COMST.ALP.DIV.PL.UC.ETF R 1.500 EURS6TL XFRA LU0831568729 FLOSSB.V.STOR.-DIVIDE.REO 3.590 EURGLC XFRA US37637Q1058 GLACIER BANCORP DL-,01 0.229 EURLGR XFRA US84857L1017 SPIRE INC. DL 1 0.523 EURELF5 XFRA DE000ETFL458 DEKA MSCI EUR.EX EMU U.E. 0.800 EURMR2 XFRA US6102361010 MONRO INC. DL -,01 0.176 EURS6TN XFRA LU0952573482 FLOSSB.V.STO.-MUL.OP.II R 1.000 EUR8H1 XFRA CA4488112083 HYDRO ONE LTD 0.151 EURS9I XFRA DE000A2G9MZ9 STEMMER IMAGING AG INH ON 0.500 EURBCZ XFRA CA87971M1032 TELUS CORP. 0.358 EUR