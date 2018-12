Weitere Suchergebnisse zu "Rogers Communications":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.12.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM10.12.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 07.12.2018.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 10.12.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTXFRA DE000HSH5WV1 HSH NORDBANK MZC 23 15/25 0.000 %XFRA DE000HSH5WU3 HSH NORDBANK MZC 22 15/19 0.000 %XFRA AU3FN0024543 GOLDMAN SACHS GRP 2021 0.000 %C8BB XFRA DE000CS8AZ46 CS AG LDN 15/22 FLR 0.000 %S6TJ XFRA LU0399027613 FLOSS.V ST.-BD OPPOR.R 1.200 EURS6TC XFRA LU0323577923 FLOSSB.V.ST.-MU.AS.DEF.R 1.500 EURS6TB XFRA LU0323578657 FLOSSB.V.STORCH-MUL.OPP.R 1.600 EURFZ17 XFRA DE000A0M8HD2 FRANKF.AKTIENFO.F.STIFT.T 0.850 EURUFUD XFRA CH0000967031 UBS(CH)EQ.-SM.CAP.EU.EO P 3.330 EURELFC XFRA DE000ETFL482 DK EO ISTO.EX F.D.+ U.ETF 0.050 EURGIH XFRA US38068T1051 GOLD RES CORP. DL-,001 0.001 EURGS2C XFRA US36467W1099 GAMESTOP CORP. A 0.335 EUR58G XFRA US36268W1009 GAIN CAP.HLDGS DL-,00001 0.053 EURDNZ XFRA US2576511099 DONALDSON CO. DL 5 0.168 EURWW2 XFRA US17306X1028 CITI TRENDS INC. 0.071 EURC5S XFRA US1248572026 CBS CORP. B DL -,001 0.159 EURC5S1 XFRA US1248571036 CBS CORP. A DL -,001 0.159 EURBUY XFRA US0865161014 BEST BUY CO. DL-,10 0.397 EURWHE XFRA KYG686121032 PACIFIC TEXTIL.HD HK-,001 0.036 EURFHR XFRA US34552U1043 FORESIGHT ENERGY LP UTS 0.050 EURMHZ XFRA GRS426003000 MOTOR OIL (HELL.) EO 0,75 0.350 EURHLPN XFRA GRS298343005 HELLENIC PETR. NAM.EO2,18 0.250 EUREL46 XFRA DE000ETFL326 DK MSCI CHIN.EX A SH.U.E. 0.032 EUREL43 XFRA DE000ETFL292 DK MSCI EUROPE MC 0.020 EUREL42 XFRA DE000ETFL284 DK MSCI EUROPE 0.060 EUREL41 XFRA DE000ETFL276 DK MSCI USA MC 0.071 EUREL4Z XFRA DE000ETFL268 DK MSCI USA 0.062 EUREL4Y XFRA DE000ETFL250 DK STOXX EUROPE 50 0.170 EUREL4I XFRA DE000ETFL094 DK MSCI USA LC 0.459 EUREL4H XFRA DE000ETFL086 DK MSCI EUROPE LC 0.590 EUREL4G XFRA DE000ETFL078 DK EO STOXX SEL.DIVID.30 0.070 EUREL4D XFRA DE000ETFL045 DK STOXX EUR.STR.VALUE 20 0.120 EUREL4B XFRA DE000ETFL029 DK EURO STOXX 50 0.080 EURRCIB XFRA CA7751092007 ROGERS COMM.B CD 1,62478 0.315 EURCEY2 XFRA BMG4639H1227 HUABAO INTL HLDGS HD-,10 0.011 EUR