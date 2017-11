Weitere Suchergebnisse zu "Gold Resource":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.11.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.11.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTW8A XFRA US9314271084 WALGREENS BOOTS AL.DL-,01 0.344 EUREZTC XFRA DE0008478058 FT FRANKFURT-EFF.-FDS 1.960 EUREZT8 XFRA DE0008478017 FT EUROZINS 0.250 EUREZTD XFRA DE0008478009 FT INTERSPEZIAL 0.180 EUREZT2 XFRA DE0005317424 FT EURO HIGHDIVIDEND 1.030 EUREZTK XFRA DE0005317416 FT GLOBAL HIGHDIVIDEND 1.100 EURWW1 XFRA US9807451037 WOODWARD INC. DL-,001455 0.107 EURWB2 XFRA US9297401088 WABTEC CORP. DL-,01 0.103 EURUPAB XFRA US9113121068 UNITED PARCEL SE.B DL-01 0.713 EURUGL XFRA US9029521005 US GLOBAL INVESTORS A 0.002 EURSEZ XFRA US84756N1090 SPECTRA ENERG. PARTN. LP 0.624 EURSD3 XFRA US8292141053 SIMULATIONS PLUS DL-,01 0.052 EURSS1A XFRA US8068821060 SCHNITZER STEEL A DL 1 0.161 EURRWC XFRA US7743411016 ROCKWELL COLLINS DL-,01 0.284 EURRWL XFRA US7739031091 ROCKWELL AU. DL 1 0.717 EUR35OA XFRA US67551U1051 OCH-ZIFF CAPITAL MAN.CL A 0.017 EURNI1 XFRA US6365181022 NATL INSTRUMENTS DL-,01 0.180 EURMUQ XFRA US6267171022 MURPHY OIL CORP. DL 1 0.215 EURHPC XFRA US4234521015 HELMERICH PAYNE DL-,10 0.601 EURGWW XFRA US3848021040 GRAINGER (W.W.) INC. DL 1 1.100 EURGIH XFRA US38068T1051 GOLD RES CORP. DL-,001 0.001 EURXONA XFRA US30231G1022 EXXON MOBIL CORP. 0.662 EURCD8 XFRA US2264061068 CRESUD SA COM. IND.ADR/10 0.411 EURCXM XFRA US16359R1032 CHEMED CORP. DL 1 0.241 EURCFX XFRA US14040H1059 CAPITAL ONE FINL DL-,01 0.344 EURCNH XFRA US1261171003 CNA FIN. DL 2,50 0.258 EURPTY XFRA US1096961040 BRINKS CO. DL 1 0.129 EURAI2 XFRA US0462241011 ASTEC INDS INC. DL-,20 0.086 EURAPC XFRA US0378331005 APPLE INC. 0.541 EURFGA XFRA US0248351001 AMERICAN CAMPUS SBI DL-01 0.378 EURB4D XFRA US1182301010 BUCKEYE PARTNERS L.P. 1.085 EURB3O XFRA BMG657731060 NORDIC AMER.TANKER.DL-,01 0.026 EURFZ6 XFRA BMG3156P1032 ASA GOLD+PREC.MET.LTD.DL1 0.017 EURCSR XFRA AU000000CSR5 CSR LTD 0.089 EURUIO XFRA US90539J1097 UNION BANKSHARES DL 2 0.180 EUR