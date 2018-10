FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.10.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM10.10.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 09.10.2018.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 10.10.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTXFRA DE000HSH3321 HSH NORDBANK MZC 14 12/19 0.000 %XFRA XS0231160812 EIB EUR.INV.BK 05/20 FLR 0.001 %WDDA XFRA US9300591008 WADDELL + REED FINL A 0.218 EURMSN XFRA US5717481023 MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1 0.362 EURKDA XFRA US48282T1043 KADANT INC. DL-,01 0.192 EURGIH XFRA US38068T1051 GOLD RES CORP. DL-,001 0.001 EURDBSA XFRA US05967A1079 BANCO SANT.SPON.ADS/1 UTS 0.035 EURGZF XFRA FR0010208488 ENGIE S.A. INH. EO 1 0.370 EURXFRA DE000LBW3Q77 LBBW OPF.1189VAR 0.000 %EFQ2 XFRA DE000ETFL425 DK DB EUROGOV FRANCE 0.420 EUREFQ8 XFRA DE000ETFL383 DK IBOXX EO L.NON-FI.DIV. 0.260 EUREL49 XFRA DE000ETFL375 DK IBOXX EO LIQ.CORP.DIV. 0.370 EUREL48 XFRA DE000ETFL359 DK IBOXX EO L.GE.COV.DIV. 0.090 EUREL4X XFRA DE000ETFL235 DK DAXPLUS MAX.DIVIDEND 0.230 EUREL4W XFRA DE000ETFL227 DK DB EUROG.GER.MONEYM. 0.210 EUREL4V XFRA DE000ETFL219 DK DB EUROG.GERMANY 10+ 1.030 EUREL4U XFRA DE000ETFL201 DK DB EUROG.GERMANY 5-10 0.640 EUREL4T XFRA DE000ETFL193 DK DB EUROG.GERMANY 3-5 0.240 EUREL4S XFRA DE000ETFL185 DK DB EUROG.GERMANY 1-3 0.230 EUREL4R XFRA DE000ETFL177 DK DB EUROG.GERMANY 0.200 EUREL4Q XFRA DE000ETFL169 DK IB EO LIQ.SOV.DIV.10+ 0.950 EUREL4P XFRA DE000ETFL151 DK IB EO LIQ.SOV.DIV.7-10 0.240 EUREL4N XFRA DE000ETFL144 DK IB EO LIQ.SOV.DIV.5-7 0.430 EUREL4M XFRA DE000ETFL136 DK IB EO LIQ.SOV.DIV.3-5 0.240 EUREL4L XFRA DE000ETFL128 DK IB EO LIQ.SOV.DIV.1-3 0.270 EUREL4K XFRA DE000ETFL110 DK IB EO LIQ.SOV.DIV.1-10 0.380 EURCX4 XFRA CA7594042052 REITMANS CDA LTD-A-N.VTG 0.034 EURPNEG XFRA DE000A12UMG0 PNE AG WA 14/19 0.031 EURELFD XFRA DE000ETFL490 DEKA EUROZ.R.P.1-10 U.ETF 0.820 EUR2N8 XFRA US3793782018 GLOBAL NET LEASE DL-,01 0.155 EUR