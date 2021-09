Das Instrument D6RT DE000ETFL540 DEKA MSCI GERM.CL.CH.ESG ETF wird cum Dividende/Zinsen gehandelt am 09.09.2021 und ex Dividende/Zinsen am 10.09.2021 The instrument D6RT DE000ETFL540 DEKA MSCI GERM.CL.CH.ESG ETF has its pre-dividend/interest day on 09.09.2021 and its ex-dividend/interest day on 10.09.2021