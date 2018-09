Weitere Suchergebnisse zu "Hang Lung Group":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.09.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.09.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTXFRA AU3FN0024543 GOLDMAN SACHS GRP 2021 0.000 %C8BB XFRA DE000CS8AZ46 CS AG LDN 15/22 FLR 0.000 %2M7C XFRA KYG211081248 CHINA M.SYS.H.CONS.DL-005 0.019 EURELFC XFRA DE000ETFL482 DK EO ISTO.EX F.D.+ U.ETF 0.200 EURJHY XFRA US4262811015 JACK HENRY + ASS. DL -,01 0.318 EURGIH XFRA US38068T1051 GOLD RES CORP. DL-,001 0.001 EUR58G XFRA US36268W1009 GAIN CAP.HLDGS DL-,00001 0.052 EURQHI XFRA KYG810431042 SHIMAO PPTY HLDGS HD-,10 0.055 EURAJN XFRA KYG0192S1093 AJISEN(CHINA)HLDGS HD-,10 0.003 EUR49D XFRA HK1828040670 DAH CHONG HONG HLD. 0.006 EUR3MG XFRA HK0880043028 SJM HLDGS LTD 0.009 EURLIP XFRA HK0226001151 LIPPO LTD 0.005 EURAOP XFRA HK0101000591 HANG LUNG P. 0.019 EURHLU XFRA HK0010000088 HANG LUNG GR 0.021 EUR7A2 XFRA HK0000069689 AIA GROUP LTD 0.032 EUR8C3 XFRA HK0000057171 CPMC HOLDINGS LTD 0.007 EURENCA XFRA ES0130625512 ENCE ENERGIA+CELUL.EO-,90 0.104 EURFSH XFRA KYG371091086 FU SHOU YUAN IN.GR.DL-,01 0.004 EUREL46 XFRA DE000ETFL326 DK MSCI CHIN.EX A SH.U.E. 0.087 EUREL45 XFRA DE000ETFL318 DK MSCI JAPAN MC 0.045 EUREL44 XFRA DE000ETFL300 DK MSCI JAPAN 0.067 EUREL43 XFRA DE000ETFL292 DK MSCI EUROPE MC 0.060 EUREL42 XFRA DE000ETFL284 DK MSCI EUROPE 0.090 EUREL4Z XFRA DE000ETFL268 DK MSCI USA 0.060 EUREL4Y XFRA DE000ETFL250 DK STOXX EUROPE 50 0.190 EUREL4J XFRA DE000ETFL102 DK MSCI JAPAN LC 0.503 EUREL4I XFRA DE000ETFL094 DK MSCI USA LC 0.404 EUREL4H XFRA DE000ETFL086 DK MSCI EUROPE LC 0.630 EUREL4G XFRA DE000ETFL078 DK EO STOXX SEL.DIVID.30 0.120 EUREL4F XFRA DE000ETFL060 DK DAX (AUSSCHUETTEND) 0.120 EUREL4E XFRA DE000ETFL052 DK STOXX EUR.STR.STY.C.40 0.310 EUREL4D XFRA DE000ETFL045 DK STOXX EUR.STR.VALUE 20 0.320 EUREL4B XFRA DE000ETFL029 DK EURO STOXX 50 0.260 EURELF0 XFRA DE000ETFL433 DK DAX EX FINANCIALS 30 0.050 EURUSH XFRA BMG9716V1000 WING TAI PROPE.LTD HD-,50 0.007 EUR