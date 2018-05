Weitere Suchergebnisse zu "American Water Works":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.05.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTADS1 XFRA US00687A1079 ADIDAS AG ADR 1/2/O.N. 1.360 EURWAO XFRA US9388241096 WASHINGTON FED. DL 1 0.143 EURWMT XFRA US9311421039 WALMART DL-,10 0.438 EURWB2 XFRA US9297401088 WABTEC CORP. DL-,01 0.101 EURUPH XFRA US90337L1089 US PHYSIC.THERAPY DL-,01 0.194 EURKGX XFRA DE000KGX8881 KION GROUP AG 0.990 EURSNS XFRA US8354951027 SONOCO PROD. CO. 0.345 EURJM2 XFRA US8326964058 SMUCKER -J.M.- 0.657 EURSSF XFRA US81725T1007 SENSIENT TEC DL-,10 0.278 EURSWG XFRA US8085131055 CHARLES SCHWAB CORP.DL-01 0.084 EURR6C1 XFRA US7802592060 ROYAL DUTCH SHELL A ADR/2 0.792 EURR6C2 XFRA US7802591070 ROYAL DUTCH SHELL B ADR/2 0.792 EURPFE XFRA US7170811035 PFIZER INC. DL-,05 0.286 EURLMO XFRA US5367971034 LITHIA MOTORS INC. A 0.244 EURGIH XFRA US38068T1051 GOLD RES CORP. DL-,001 0.001 EURGS7A XFRA US37733W1053 GLAXOSMITHKLINE SP. ADR/2 0.446 EUR1JB XFRA US31986N1028 1ST CONSTITUTION BANCORP 0.051 EUREPN XFRA US29244T1016 ENEL GENERACION CL ADR/30 0.968 EUREMR XFRA US2910111044 EMERSON EL. DL -,50 0.408 EUREQ6 XFRA US26884L1098 EQT CORP. 0.025 EUREOAA XFRA US2687801033 E.ON SE O.N. ADR 0.313 EUROYC XFRA US2473617023 DELTA AIR LINES INC. 0.257 EUR4DH XFRA US2358252052 DANA INC. DL -,01 0.084 EURHO2 XFRA US23331A1097 D.R.HORTON INC. DL-,01 0.105 EURCTO XFRA US22160K1051 COSTCO WHOLESALE DL-,005 0.480 EURCDH1 XFRA US1506022094 CEDAR REALTY TR.NEW DL-06 0.042 EURQIT1 XFRA US1255818015 CIT GROUP INC. NEW DL-,01 0.135 EURBCO XFRA US0970231058 BOEING CO. DL 5 1.440 EURBBK XFRA US0549371070 BB+T CORP. DL 5 0.316 EURAWC XFRA US0304201033 AMERICAN WATER WKS DL-,01 0.383 EURADWA XFRA US0296831094 AMER. SOFTWARE A DL-,10 0.093 EURALVA XFRA US0188051017 ALLIANZ SE ADR 1/10/O.N. 0.830 EURCYC XFRA SG1B51001017 JARDINE CYCLE+CARR. SD 1 0.573 EURBC51 XFRA MX01BM1B0000 B.MEXICANA DE VAL.CL.A ON 0.065 EUR4QI XFRA KYG982771092 XTEP INTL HOL.REGS HD-,01 0.015 EUR