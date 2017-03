FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.03.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.03.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTFP77 XFRA LU0767751091 DWS TOP PORTF. DEFENSIV 1.620 EUR1EE XFRA TH0551010Y11 ENERGY EARTH PCL -FRG-BA1 0.003 EURFGQK XFRA DE0005318406 DWS STIFTUNGSFONDS 0.800 EURHVJR XFRA LU0868163691 DWS TOP PORTF.BALANCE 1.410 EUR2TS XFRA US88677Q1094 TILE SHOP HLDGS DL-,0001 0.047 EURFKNY XFRA LU0198959040 MULTI OPPORTUNITIES III 3.140 EURDWSU XFRA LU0193173159 DB PM COMFORT-BALANCE U 1.200 EURDWSW XFRA LU0193173233 DB PM COMFORT-WACHSTUM U 0.950 EUR17W XFRA AU000000WTC3 WISETECH GLOBAL LTD 0.007 EURFF95 XFRA LU0740822977 DE.INV.I-GERMAN EQTS. LD 0.750 EURHVJA XFRA LU0363470237 DE.INV.I-GL.INFRASTR. LD 5.500 EURILE XFRA US44967H1014 ILG INC. DL-,01 0.142 EURFP7V XFRA LU0507266061 DE.INV.I-TOP DIVID. LD 4.250 EURDW6C XFRA LU0310600951 DWS RENDITE (MEDIUM) 0.140 EUREA71 XFRA US30224P2002 EXTENDED STAY PA.C.1S.1B 0.180 EURWRM XFRA US87403A1079 TAILORED BRANDS INC.DL-01 0.170 EURELFB XFRA DE000ETFL474 DEKA OEKOM EO NACHH.U.ETF 0.020 EURELF5 XFRA DE000ETFL458 DEKA MSCI EUR.EX EMU U.E. 0.560 EURMR2 XFRA US6102361010 MONRO MUFFLER DL-,01 0.161 EURFGM1 XFRA LU0989117667 DEUTSCHE MULTI OPPORTU.LD 1.020 EURA8X XFRA FI0009000400 FISKARS OY A 0.710 EURFP7N XFRA LU0599946976 DEU.CONCEPT-KALDEM.LD 0.270 EUR8H1 XFRA CA4488112083 HYDRO ONE LTD 0.147 EURFKN6 XFRA LU0781237705 DE.INV.II-EUR.TOP DIV. LD 3.920 EUR