Weitere Suchergebnisse zu "Palfinger":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.03.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.03.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTGS2C XFRA US36467W1099 GAMESTOP CORP. A 0.360 EURWX2 XFRA US3137472060 FED. RLTY INV. TRUST SBI 0.928 EUREV9 XFRA US29382R1077 ENTRAVISION A DL-,0001 0.030 EURDP5 XFRA US26138E1091 DR.PEPPER SNAPPLE DL-,01 0.549 EUR5B9 XFRA US11133T1034 BROADRIDGE FINL SOL.DL-01 0.312 EURHRB XFRA US0936711052 BLOCK -HR- INC. 0.208 EURVNI XFRA US0538071038 AVNET INC. DL 1 0.170 EURAE4 XFRA US0236081024 AMEREN CORP. DL-,01 0.417 EURG742 XFRA LU0100846798 GENERALI KOMFORT-WACHSTUM 0.951 EURG743 XFRA LU0100847093 GENER.KOMFORT-DYNA.EUROPA 1.041 EURG744 XFRA LU0100847929 GENERAL.KOMF.-DYNAM.GLOB. 0.775 EURCLP XFRA HK0002007356 CLP HLDGS 0.133 EURHVJ2 XFRA LU0236153556 DE.INV.I-ASIAN S/M CAP LD 1.220 EURTDN1 XFRA DK0060228559 TDC A/S NAM. DK 1 0.270 EURDS81 XFRA DK0060079531 DSV AS BONUS-AKT. 0.242 EUREL44 XFRA DE000ETFL300 DK MSCI JAPAN 0.041 EUREL43 XFRA DE000ETFL292 DK MSCI EUROPE MC 0.020 EUREL42 XFRA DE000ETFL284 DK MSCI EUROPE 0.030 EUREL41 XFRA DE000ETFL276 DK MSCI USA MC 0.066 EUREL4Z XFRA DE000ETFL268 DK MSCI USA 0.057 EUREL4J XFRA DE000ETFL102 DK MSCI JAPAN LC 0.399 EUREL4I XFRA DE000ETFL094 DK MSCI USA LC 0.350 EUREL4H XFRA DE000ETFL086 DK MSCI EUROPE LC 0.240 EUREL4G XFRA DE000ETFL078 DK EO STOXX SEL.DIVID.30 0.050 EUREL4E XFRA DE000ETFL052 DK STOXX EUR.STR.STY.C.40 0.060 EUREL4D XFRA DE000ETFL045 DK STOXX EUR.STR.VALUE 20 0.110 EUREL4C XFRA DE000ETFL037 DK STOXX EUR.STR.GROW.20 0.050 EUREL4B XFRA DE000ETFL029 DK EURO STOXX 50 0.160 EURLSX XFRA DE0005754402 LS TELCOM AG 0.050 EURELF0 XFRA DE000ETFL433 DK DAX EX FINANCIALS 30 0.040 EURGC6 XFRA CA22163N1069 COTT CORP. 0.057 EURNWS XFRA BMG668971101 NWS HLDGS HD 1 0.041 EURNBI XFRA BMG6359F1032 NABORS INDUSTRIES DL-,001 0.057 EURPFI XFRA AT0000758305 PALFINGER AG 0.570 EURFP7R XFRA LU0649391066 DWS FDS-DWS ZINSEINKOMMEN 1.050 EUR