FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.03.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.03.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTHVJG XFRA LU0399357671 DE.INV.I-AFRICA LS D RD 1.450 EURDI48 XFRA LU0425202925 DB PM COMFORT-PRO GLOBAL 0.080 EURNWT2 XFRA US949746PM79 WELLS FARGO P.PFD A S.K 0.003 %HLX0 XFRA LU0234006269 HAIG S.-HAIG S.MUL.ASS.A 1.410 EURXFRA DE000HLB3AB7 LB.HESS.-THR.ZI.DI.03A/16 0.001 %FGMZ XFRA LU0441433728 DE.INV.I-EO CORP.BDS LD 1.720 EURFGM0 XFRA LU0254491003 DE.INV.I-EO BDS(PREM.) LD 2.260 EURHVJY XFRA LU0237015291 DE.INV.I-NEW RESOURC. LD 0.520 EURHVJ5 XFRA LU0236146857 DE.INV.I-EUR.SMALL CAP LD 1.360 EURDWSN XFRA LU0210302013 DE.INV.I-GL.EM EQU. LD 0.960 EURFGMK XFRA LU0145656475 DE.INV.I-EO-BDS(SHT) LD 2.070 EURFGMG XFRA LU0145652300 DE.INV.I-EURO-GOV BDS LD 3.130 EURDWSA XFRA LU0145648456 DE.INV.I-TOP ASIA LD 1.070 EURDWS1 XFRA LU0145647052 DE.INV.I-TOP EUROL.LD 1.100 EURDWS6 XFRA LU0145634662 DE.INV.I-TOP EUROPE LD 1.520 EURDI4X XFRA LU0069679222 DWS RENDITE OPTIMA INH. 0.050 EURDI44 XFRA LU0041580167 DT.FLOAT.RATE NOTES USDLD 0.966 EURDI4G XFRA LU0003549028 DWS EURORENTA 0.880 EURDWW9 XFRA DE0009773010 DWS EMERGING MARK. TYP O 0.470 EURDWWU XFRA DE0008490145 DWS ZUER.INV.AKT.SCHW. 1.170 EURDWWS XFRA DE0008474297 BASLER-INTERNATIONAL DWS 1.450 EURWXI5 XFRA DE0008474248 BARMENIA RENDITEFDS DWS 0.860 EURDZ7C XFRA DE0008474065 BASLER-RENTENFONDS DWS 0.530 EURHJUK XFRA DE0008474057 BASLER-AKTIENFONDS DWS 0.560 EURFP7G XFRA LU0363470070 DE.INV.I-GLB.AGRIBUS. LD 1.100 EURFP7I XFRA LU0329762636 DE.INV.I-G.AGRIBUS.LSLDDS 1.059 EURFP7F XFRA LU0363465583 DE.INV.I-AFRICA LD 0.190 EUR73W XFRA US92978AAA07 WACHOVIA CAP.TR.III UND.VHY XFRA US9282981086 VISHAY INTERTECH. DL-,10 0.059 EURFGM2 XFRA LU0616839766 DE.INV.I-EO HY CORP. LD 4.810 EURPY9 XFRA US73179P1066 POLYONE CORP. DL-,01 0.128 EURMUD XFRA US6247561029 MUELLER INDS INC. DL-,01 2.841 EURMGP XFRA US5872001061 MENTOR GRAPHICS CORP. 0.052 EURELFC XFRA DE000ETFL482 DK EO ISTO.EX F.D.+ U.ETF 0.070 EURHRS XFRA US4138751056 HARRIS CORP. DL 1 0.502 EUR