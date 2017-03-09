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HYDRO ONE LTD - XFRA DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 10.03.2017 - 3




09.03.17 00:00
Xetra Newsboard

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.03.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
10.03.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 09.03.2017.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 10.03.2017.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
FP7N XFRA LU0599946976 DEU.CONCEPT-KALDEM.LD 0.270 EUR
8H1 XFRA CA4488112083 HYDRO ONE LTD 0.148 EUR
FKN6 XFRA LU0781237705 DE.INV.II-EUR.TOP DIV. LD 3.920 EUR


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
16,40 € 16,40 € -   € 0,00% 08.03./22:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
CA4488112083 A143AD 18,34 € 15,33 €
Werte im Artikel
16,40 plus
0,00%
141,23 minus
-0,03%
139,77 minus
-0,04%
Weitere Börsenplätze mehr >
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Berlin 16,355 € +0,25%  08.03.17
Frankfurt 16,216 € +0,21%  08.03.17
München 16,785 € 0,00%  08.03.17
Stuttgart 16,40 € 0,00%  08.03.17
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