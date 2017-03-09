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HYDRO ONE LTD - XFRA DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 10.03.2017 - 3
09.03.17 00:00
Xetra Newsboard
FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.03.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
10.03.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 09.03.2017.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 10.03.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
FP7N XFRA LU0599946976 DEU.CONCEPT-KALDEM.LD 0.270 EUR
8H1 XFRA CA4488112083 HYDRO ONE LTD 0.148 EUR
FKN6 XFRA LU0781237705 DE.INV.II-EUR.TOP DIV. LD 3.920 EUR
10.03.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 09.03.2017.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 10.03.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
FP7N XFRA LU0599946976 DEU.CONCEPT-KALDEM.LD 0.270 EUR
8H1 XFRA CA4488112083 HYDRO ONE LTD 0.148 EUR
FKN6 XFRA LU0781237705 DE.INV.II-EUR.TOP DIV. LD 3.920 EUR
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|16,40 €
|16,40 €
|- €
|0,00%
|08.03./22:00
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|CA4488112083
|A143AD
|18,34 €
|15,33 €
Werte im Artikel
16,40
0,00%
141,23
-0,03%
139,77
-0,04%
= Realtime
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