FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.03.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM10.03.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 09.03.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 10.03.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTWX2 XFRA US3137472060 FED. RLTY INV. TRUST SBI 0.928 EUREV9 XFRA US29382R1077 ENTRAVISION A DL-,0001 0.030 EURDP5 XFRA US26138E1091 DR.PEPPER SNAPPLE DL-,01 0.549 EUR5B9 XFRA US11133T1034 BROADRIDGE FINL SOL.DL-01 0.313 EURHRB XFRA US0936711052 BLOCK -HR- INC. 0.208 EURVNI XFRA US0538071038 AVNET INC. DL 1 0.170 EURAE4 XFRA US0236081024 AMEREN CORP. DL-,01 0.417 EURCLP XFRA HK0002007356 CLP HLDGS 0.133 EURHVJ2 XFRA LU0236153556 DE.INV.I-ASIAN S/M CAP LD 1.220 EURTDN1 XFRA DK0060228559 TDC A/S NAM. DK 1 0.270 EURDS81 XFRA DK0060079531 DSV AS BONUS-AKT. 0.242 EURLSX XFRA DE0005754402 LS TELCOM AG 0.050 EURGC6 XFRA CA22163N1069 COTT CORP. 0.057 EURNBI XFRA BMG6359F1032 NABORS INDUSTRIES DL-,001 0.057 EURPFI XFRA AT0000758305 PALFINGER AG 0.570 EURFP7R XFRA LU0649391066 DWS FDS-DWS ZINSEINKOMMEN 1.050 EURFP77 XFRA LU0767751091 DWS TOP PORTF. DEFENSIV 1.620 EUR1EE XFRA TH0551010Y11 ENERGY EARTH PCL -FRG-BA1 0.003 EURFGQK XFRA DE0005318406 DWS STIFTUNGSFONDS 0.800 EURHVJR XFRA LU0868163691 DWS TOP PORTF.BALANCE 1.410 EUR2TS XFRA US88677Q1094 TILE SHOP HLDGS DL-,0001 0.047 EURFKNY XFRA LU0198959040 MULTI OPPORTUNITIES III 3.140 EURDWSU XFRA LU0193173159 DB PM COMFORT-BALANCE U 1.200 EURDWSW XFRA LU0193173233 DB PM COMFORT-WACHSTUM U 0.950 EUR17W XFRA AU000000WTC3 WISETECH GLOBAL LTD 0.007 EURFF95 XFRA LU0740822977 DE.INV.I-GERMAN EQTS. LD 0.750 EURHVJA XFRA LU0363470237 DE.INV.I-GL.INFRASTR. LD 5.500 EURILE XFRA US44967H1014 ILG INC. DL-,01 0.142 EURFP7V XFRA LU0507266061 DE.INV.I-TOP DIVID. LD 4.250 EURDW6C XFRA LU0310600951 DWS RENDITE (MEDIUM) 0.140 EUREA71 XFRA US30224P2002 EXTENDED STAY PA.C.1S.1B 0.180 EURWRM XFRA US87403A1079 TAILORED BRANDS INC.DL-01 0.170 EURMR2 XFRA US6102361010 MONRO MUFFLER DL-,01 0.161 EURFGM1 XFRA LU0989117667 DEUTSCHE MULTI OPPORTU.LD 1.020 EURA8X XFRA FI0009000400 FISKARS OY A 0.710 EUR