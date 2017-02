FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.02.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM10.02.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 09.02.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 10.02.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTXFRA DE000HLB2E40 LB.HESS.-THR.ZI.DI.02B/16 0.001 %XFRA AU000XCLWAO6 AUSTRALIA 2040 CIXFRA AU000XCLWAB3 AUSTRALIA 2022 CIWYR XFRA US9831341071 WYNN RESORTS LTD DL-,01 0.470 EURWED XFRA US9478901096 WEBSTER FINL CORP. DL-,01 0.235 EURPCU XFRA US84265V1052 SOUTHERN COPPER DL-,01 0.075 EURSQI XFRA US8288061091 SIMON PROPERTY GRP PAIRED 1.644 EURPAE XFRA US6937181088 PACCAR INC. DL 1 0.225 EURLMF XFRA US5355551061 LINDSAY CORP. DL 1 0.272 EURKM3 XFRA US4891701009 KENNAMETAL INC. DL 1,25 0.188 EURIH9 XFRA US46069S1096 INTERSIL DL-,01 0.113 EURHR6 XFRA US4219461047 HEALTHCARE RLTY TR. DL-01 0.282 EURHN9 XFRA US4103451021 HANESBRANDS INC. DL -,01 0.141 EURDNZ XFRA US2576511099 DONALDSON CO. DL 5 0.164 EURYCP XFRA US20825C1045 CONOCOPHILLIPS DL-,01 0.249 EUR9CO XFRA CA2208741017 CORUS ENTERTAIN.B NVTG 0.068 EURWIC XFRA US92939U1060 WEC ENERGY GRP DL 10 0.488 EURD8EN XFRA MHY2065G1219 DHT HLDGS INC.NEW DL -,01 0.075 EURAQY XFRA US03937C1053 ARCBEST CORP. DL-,01 0.075 EURAP0 XFRA US04316A1088 ARTISAN PART.AS.M.A DL-01 0.902 EURSDP XFRA US8660821005 SUMMIT HOTEL PROP. DL-,01 0.153 EUR74S XFRA US84763R1014 SPECTRUM BRANDS HL.DL-,01 0.394 EURGGL XFRA US3794631024 GLOBAL WATER RES DL-,01 0.021 EURM07 XFRA US5534981064 MSA SAFETY INC. 0.310 EURFF6 XFRA US33767D1054 FIRSTCASH INC. DL-,01 0.178 EUR