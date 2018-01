Weitere Suchergebnisse zu "Tiger Brands":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.01.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM10.01.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 09.01.2018.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 10.01.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTUG5A XFRA ZAE000071080 TIGER BRANDS NEW RC-,10 0.470 EURBRL1 XFRA ZAE000026639 BARLOWORLD RC-,05 0.177 EURSPI XFRA ZAE000006284 SAPPI LTD RC 1 0.144 EUROHZ XFRA ZAE000005153 OMNIA HLDGS LTD O.N. 0.134 EURXFRA DE000HSH3321 HSH NORDBANK MZC 14 12/19 0.000 %WDDA XFRA US9300591008 WADDELL + REED FINL A 0.209 EURKDA XFRA US48282T1043 KADANT INC. DL-,01 0.175 EURGIH XFRA US38068T1051 GOLD RES CORP. DL-,001 0.001 EURHE8 XFRA US00817Y1082 AETNA INC. DL-,01 0.417 EURPNEG XFRA DE000A12UMG0 PNE WIND AG WA 14/19 0.031 EURDGL XFRA MHY2188B1083 DYNAGAS LNG PTN.UTS DL-01 0.353 EURT4XA XFRA FR0012833077 TOUAX 15/20 CV 0.540 EUR