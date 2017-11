FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.11.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM09.11.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 08.11.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 09.11.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTWHF4 XFRA GB00B1KJJ408 WHITBREAD LS -,76797385 0.357 EURGS7 XFRA GB0009252882 GLAXOSMITHKLINE LS-,25 0.216 EURG9X XFRA GB0003753778 GO-AHEAD GRP PLC LS-,10 0.816 EURBPE XFRA DE0008618737 BP PLC DZ/1 DL-,25 0.086 EURBXP XFRA BMG053841059 ASPEN I.HLDGS DL-15144558 0.207 EURNAL XFRA AU000000NAB4 NATL AUSTR. BK 0.655 EUR0IB XFRA US46146L1017 INVESTORS BANCORP (NEW) 0.078 EURC6Y XFRA US14309L1026 CARLYLE GROUP LP UTS 0.484 EURIF6N XFRA US4586653044 INTERFACE INC. DL-,10 0.056 EUR0CT XFRA GB00BLY2F708 CARD FACTORY PLC LS-,01 0.203 EUR1F5 XFRA JE00BD3QJR55 FORESIGHT SOLAR FD LTD 0.018 EUR1WR XFRA US96145D1054 WESTROCK CO. DL-,01 0.372 EUR2GW XFRA US3914161043 GREAT WESTERN BANCO.DL-01 0.173 EURTE1 XFRA US09073M1045 BIO-TECHNE CORP. DL-,01 0.277 EUR5NM XFRA MHY621341046 NAVIOS MARIT.MID.PART.UTS 0.365 EURTWI XFRA US8918261095 TOWER INTL INC. DL-,01 0.104 EUR0FJ XFRA KYG3R83K1037 FOXCONN IN.T.DL-,01953125 0.005 EUR