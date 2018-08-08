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JPMORGAN ASSET - XFRA DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 09.08.2018 - 3




08.08.18 00:00
Xetra Newsboard

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.08.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
09.08.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 08.08.2018.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 09.08.2018.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
0RC XFRA GB0007197378 RPC GROUP PLC LS-,05 0.226 EUR
BB3 XFRA US11373M1071 BROOKLINE BANCORP. (DEL.) 0.086 EUR
IMI1 XFRA GB00BGLP8L22 IMI PLC LS-,2857 0.163 EUR
FV8 XFRA GB00BRJ9BJ26 FEVERTREE PLC LS -,0025 0.047 EUR
21W XFRA GB00B41H7391 NORTHGATE PLC LS-,50 0.130 EUR
HSI XFRA US4228191023 HEIDRICK+STRUG.INTL DL-01 0.112 EUR
JA13 XFRA IE00BD9MMD49 JPM-BETAB.U.T.B.1-3Y DLD 0.160 EUR
S0K XFRA CA8585221051 STELCO HLDGS INC. 0.067 EUR


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100,015 $ 100,012 $ -   $ 0,00% 08.08./-
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
IE00BD9MMD49 A2JG3B 86,83 € 84,31 €
Werte im Artikel
12,97 plus
+0,23%
100,02 plus
0,00%
4,82 minus
-0,05%
8,83 minus
-0,20%
16,54 minus
-0,48%
37,44 minus
-0,53%
39,74 minus
-1,22%
15,26 minus
-1,29%
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