Erweiterte Funktionen
Weitere Suchergebnisse zu "JPMORGAN ASSET":
JPMORGAN ASSET - XFRA DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 09.08.2018 - 3
08.08.18 00:00
Xetra Newsboard
FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.08.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
09.08.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 08.08.2018.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 09.08.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
0RC XFRA GB0007197378 RPC GROUP PLC LS-,05 0.226 EUR
BB3 XFRA US11373M1071 BROOKLINE BANCORP. (DEL.) 0.086 EUR
IMI1 XFRA GB00BGLP8L22 IMI PLC LS-,2857 0.163 EUR
FV8 XFRA GB00BRJ9BJ26 FEVERTREE PLC LS -,0025 0.047 EUR
21W XFRA GB00B41H7391 NORTHGATE PLC LS-,50 0.130 EUR
HSI XFRA US4228191023 HEIDRICK+STRUG.INTL DL-01 0.112 EUR
JA13 XFRA IE00BD9MMD49 JPM-BETAB.U.T.B.1-3Y DLD 0.160 EUR
S0K XFRA CA8585221051 STELCO HLDGS INC. 0.067 EUR
09.08.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 08.08.2018.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 09.08.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
0RC XFRA GB0007197378 RPC GROUP PLC LS-,05 0.226 EUR
BB3 XFRA US11373M1071 BROOKLINE BANCORP. (DEL.) 0.086 EUR
IMI1 XFRA GB00BGLP8L22 IMI PLC LS-,2857 0.163 EUR
FV8 XFRA GB00BRJ9BJ26 FEVERTREE PLC LS -,0025 0.047 EUR
21W XFRA GB00B41H7391 NORTHGATE PLC LS-,50 0.130 EUR
HSI XFRA US4228191023 HEIDRICK+STRUG.INTL DL-01 0.112 EUR
JA13 XFRA IE00BD9MMD49 JPM-BETAB.U.T.B.1-3Y DLD 0.160 EUR
S0K XFRA CA8585221051 STELCO HLDGS INC. 0.067 EUR
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|100,015 $
|100,012 $
|- $
|0,00%
|08.08./-
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|IE00BD9MMD49
|A2JG3B
|86,83 €
|84,31 €
Werte im Artikel
12,97
+0,23%
100,02
0,00%
4,82
-0,05%
8,83
-0,20%
16,54
-0,48%
37,44
-0,53%
39,74
-1,22%
15,26
-1,29%
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|Fondsgesellschaft
|100,015 $
|0,00%
|06.08.18
|Xetra
|86,278 €
|0,00%
|07.08.18
|Frankfurt
|86,25 €
|-0,31%
|07.08.18
= Realtime
Aktuell
Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.