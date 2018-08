Weitere Suchergebnisse zu "JPMORGAN ASSET":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.08.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM09.08.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 08.08.2018.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 09.08.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST0RC XFRA GB0007197378 RPC GROUP PLC LS-,05 0.226 EURBB3 XFRA US11373M1071 BROOKLINE BANCORP. (DEL.) 0.086 EURIMI1 XFRA GB00BGLP8L22 IMI PLC LS-,2857 0.163 EURFV8 XFRA GB00BRJ9BJ26 FEVERTREE PLC LS -,0025 0.047 EUR21W XFRA GB00B41H7391 NORTHGATE PLC LS-,50 0.130 EURHSI XFRA US4228191023 HEIDRICK+STRUG.INTL DL-01 0.112 EURJA13 XFRA IE00BD9MMD49 JPM-BETAB.U.T.B.1-3Y DLD 0.160 EURS0K XFRA CA8585221051 STELCO HLDGS INC. 0.067 EUR