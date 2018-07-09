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Shandong Xinhua Pharmaceutica. - XFRA DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 09.07.2018 - 5
09.07.18 07:40
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FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.07.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
AUS TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX INDICATOR NICHT ANGEZEIGT:
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 09.07.2018.
FOR TECHNICAL REASONS IS EX NOT INDICATED:
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
XIN XFRA CNE100000411 SHANDONG XINHUA PHA.H YC1 0.007 EUR
AUS TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX INDICATOR NICHT ANGEZEIGT:
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 09.07.2018.
FOR TECHNICAL REASONS IS EX NOT INDICATED:
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
XIN XFRA CNE100000411 SHANDONG XINHUA PHA.H YC1 0.007 EUR
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,562 €
|0,547 €
|0,015 €
|+2,74%
|09.07./09:17
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|CNE100000411
|A0M4YV
|1,06 €
|0,55 €
= Realtime
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