FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.07.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.AUS TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX INDICATOR NICHT ANGEZEIGT:THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 09.07.2018.FOR TECHNICAL REASONS IS EX NOT INDICATED:INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTXIN XFRA CNE100000411 SHANDONG XINHUA PHA.H YC1 0.007 EUR