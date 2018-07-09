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Shandong Xinhua Pharmaceutica. - XFRA DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 09.07.2018 - 5




09.07.18 07:40
Xetra Newsboard

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.07.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
AUS TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX INDICATOR NICHT ANGEZEIGT:
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 09.07.2018.
FOR TECHNICAL REASONS IS EX NOT INDICATED:

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
XIN XFRA CNE100000411 SHANDONG XINHUA PHA.H YC1 0.007 EUR


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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
CNE100000411 A0M4YV 1,06 € 0,55 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
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Stuttgart 0,548 € 0,00%  06.07.18
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