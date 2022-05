Das Instrument F7RC LU0229950067 F.TEM.INV-AS. BD A MDIS. INVESTMENT_FUND wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 09.05.2022 The instrument F7RC LU0229950067 F.TEM.INV-AS. BD A MDIS. INVESTMENT_FUND has its ex-dividend/interest day on 09.05.2022