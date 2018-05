FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 09.05.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTU1IL XFRA DE0005314462 UNIRAK -NET- 0.400 EUR15W XFRA US9604171036 WESTLAKE CHE.PARTNERS UTS 0.335 EURUI3B XFRA LU0047060487 UNIEUROPA INH. A 21.000 EUR0IB XFRA US46146L1017 INVESTORS BANCORP (NEW) 0.076 EURVAHB XFRA CH0021545667 VAUDOISE AS.HLD.NA.B SF25 10.080 EURG4K XFRA US37946R1095 GLOBAL PARTNERS LP UTS 0.389 EURUIVD XFRA LU0718610743 UNIGLOBAL II A 1.000 EURI8P XFRA FR0004024222 INTERPARFUMS S.A.INH.EO 3 0.670 EURTWI XFRA US8918261095 TOWER INTL INC. DL-,01 0.101 EURUNOA XFRA LU1570401114 UNIGLOBAL DIVIDENDE A 2.400 EUR68M XFRA US57686G1058 MATSON INC. 0.168 EURMLT XFRA SE0000375115 MYCRONIC AB SK 1 0.239 EURACR1 XFRA US00435F3091 ACCOR SP.ADR NEW 1/5/O.N 0.214 EUR2DU XFRA SE0000616716 DUNI AB 0.478 EUR