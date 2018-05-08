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DUNI AB - XFRA DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 09.05.2018 - 3
08.05.18 00:00
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FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.05.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
09.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 08.05.2018.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 09.05.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
TWI XFRA US8918261095 TOWER INTL INC. DL-,01 0.101 EUR
UNOA XFRA LU1570401114 UNIGLOBAL DIVIDENDE A 2.400 EUR
68M XFRA US57686G1058 MATSON INC. 0.168 EUR
MLT XFRA SE0000375115 MYCRONIC AB SK 1 0.237 EUR
ACR1 XFRA US00435F3091 ACCOR SP.ADR NEW 1/5/O.N 0.213 EUR
2DU XFRA SE0000616716 DUNI AB 0.474 EUR
09.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 08.05.2018.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 09.05.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
TWI XFRA US8918261095 TOWER INTL INC. DL-,01 0.101 EUR
UNOA XFRA LU1570401114 UNIGLOBAL DIVIDENDE A 2.400 EUR
68M XFRA US57686G1058 MATSON INC. 0.168 EUR
MLT XFRA SE0000375115 MYCRONIC AB SK 1 0.237 EUR
ACR1 XFRA US00435F3091 ACCOR SP.ADR NEW 1/5/O.N 0.213 EUR
2DU XFRA SE0000616716 DUNI AB 0.474 EUR
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|11,24 €
|11,28 €
|-0,04 €
|-0,35%
|07.05./20:00
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|SE0000616716
|A0M7F9
|13,43 €
|10,72 €
Werte im Artikel
32,05
+2,63%
99,52
+0,79%
9,36
+0,05%
11,24
-0,35%
27,20
-0,73%
9,26
-0,84%
= Realtime
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