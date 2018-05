Weitere Suchergebnisse zu "Olin":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.05.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM09.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 08.05.2018.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 09.05.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTLHAB XFRA US2515613048 LUFTHANSA AG DM 5 ADR 1 0.834 EURXFRA DE000HSH3Y62 HSH NORDBANK IZ 2 12/19 0.002 %UNO5 XFRA LU0249045476 COMMODITIES-INV.UNICOMMO. 0.290 EURUIV5 XFRA LU0186860408 UNIDIVIDENDENASS INH.A 1.580 EURUIV4 XFRA LU0186860234 UNIEXTRA: EUROSTOXX 50 1.100 EURUI3M XFRA LU0061890835 UNIOPTIMUS -NET- INH. 4.290 EURUI3U XFRA LU0051064516 UNIOPTIMA INH. 4.530 EURU1IE XFRA DE0009750232 UNIEUROPA -NET- 0.690 EURUI4W XFRA DE0009750133 UNIONGELDMARKTFONDS 0.050 EURUI4B XFRA DE0008491044 UNIRAK 0.730 EURSW1 XFRA DE000A1JBPV9 SHW AG 0.500 EURTLX XFRA DE000TLX1005 TALANX AG NA O.N. 1.400 EURRMEA XFRA AU000000RMD6 RESMED CUFS/10 DL-,004 0.029 EURUIVR XFRA LU0186860663 UNIDIVIDENDENASS INH.NETA 1.580 EURWF2 XFRA US97650W1080 WINTRUST FINANCIAL CORP. 0.159 EURUSX1 XFRA US9129091081 UNITED STATES STEEL DL 1 0.042 EUR9TB XFRA US88145X1081 TERRITORIAL BANCORP INC. 0.168 EURSRB XFRA US8552441094 STARBUCKS CORP. 0.252 EURS9M XFRA US82706C1080 SILICON MOTION T. ADR/4 0.252 EURSNW2 XFRA US80105N1054 SANOFI SA ADR 1/2/EO 2 1.561 EURRLS XFRA US7757111049 ROLLINS INC. DL 1 0.117 EURRME XFRA US7611521078 RESMED INC. DL-,004 0.294 EURRLD XFRA US7496601060 RPC INC. DL-,10 0.084 EURPAR XFRA US7010941042 PARKER-HANNIFIN DL-,50 0.638 EURPPQ XFRA US6935061076 PPG IND. INC. DL 1,666 0.378 EUROLN XFRA US6806652052 OLIN CORP. DL 1 0.168 EURNSJ XFRA US67069D1081 NUTRISYSTEM (NEW) DL-,001 0.210 EURJT5 XFRA US6247581084 MUELLER WAT.PROD.A DL-,01 0.042 EURLDS XFRA US5150981018 LANDSTAR SYS DL-,01 0.126 EURIBM XFRA US4592001014 INTL BUS. MACH. DL-,20 1.317 EURGAB XFRA US3738651047 GERMAN AMERICAN BANCORP 0.126 EURETY XFRA US29364G1031 ENTERGY CORP. DL-,01 0.747 EURCB1A XFRA US21036P1084 CONST.BRANDS A DL-,01 0.621 EURCF2 XFRA US1630721017 CHEESECAKE FACTORY DL-,01 0.243 EURB5P XFRA US0966271043 BOARDWALK PIPE.PA.L.P. 0.084 EUR