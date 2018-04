FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.04.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 09.04.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTX03F XFRA LU0643975591 XTR.II EUROZ.GOV.BD 1D 1.210 EURXBAG XFRA LU0942970103 XTR.II GBL AGG.BD SWAP 1D 0.539 EURXDN0 XFRA IE00B9MRHC27 X(IE) - MSCI NORDIC 1D 0.343 EURXGVD XFRA LU0690964092 XTR.II GBL GOV.BD 1DEOH 1.383 EURWDDA XFRA US9300591008 WADDELL + REED FINL A 0.204 EURWGL XFRA US92924F1066 WGL HOLDINGS DL 1 0.421 EURBAC XFRA US92343V1044 VERIZON COMM. INC. DL-,10 0.482 EURAOL1 XFRA US8873173038 TIME WARNER DL-,01 0.329 EUROG5 XFRA US6708371033 OGE EN. CORP. DL -,01 0.272 EURMSN XFRA US5717481023 MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1 0.306 EURLCO XFRA US5341871094 LINCOLN NATL 0.270 EURITU XFRA US4612021034 INTUIT INC. DL-,01 0.319 EURGRM XFRA US3703341046 GENL MILLS DL -,10 0.400 EUR7DG XFRA US2566771059 DOLLAR GENER.CORP.DL-,875 0.237 EURDDN XFRA US2371941053 DARDEN REST. INC. 0.515 EURSWTF XFRA TH0201A10Y19 INTOUCH HLDGS -FGN.-BA 1 0.038 EURXHYG XFRA LU1109942653 XTR.II EO H.YLD CORP.B.1D 0.852 EURXHY1 XFRA LU1109939865 XTR.II EO H.YLD BD1-3S.1D 0.130 EURSOBA XFRA US00206R1023 AT + T INC. DL 1 0.408 EURNVAM XFRA TH0201010R12 INTOUCH HLDGS -NVDR- BA 1 0.038 EURNE3 XFRA NL0000371243 NEDAP EO-10 2.500 EURXB4F XFRA LU0484968812 XTR.II ESG EUR CORP.BD 1D 0.930 EURDX2S XFRA LU0328474803 XTR.S+P ASX 200 1D 1.100 EURDX2G XFRA LU0322250985 XTR.CAC 40 1D 1.242 EURDXS0 XFRA LU0322248146 XTR.SLI 1D 1.812 EURDXS1 XFRA LU0321464652 XTR.II GBP CASH SWAP 1D 1.279 EURDBXZ XFRA LU0292097747 XTR.FTSE ALL-SHARE 1D 0.189 EURDBXY XFRA LU0292097317 XTR.FTSE 250 1D 0.804 EURDBXX XFRA LU0292097234 XTR.FTSE 100 INCOME 1D 0.388 EURDXSB XFRA LU0292096186 XTR.ST.GL.SE.DI.100SW.1D 1.261 EURDXSA XFRA LU0292095535 XTR.EO STOXX QUAL.DIV.1D 0.875 EURDBXS XFRA LU0274221281 XTR.SWITZERLAND 1D 1.831 EURDBXI XFRA LU0274212538 XTR.FTSE MIB 1D 0.506 EURDBXE XFRA LU0274211217 XTR.EURO STOXX 50 1D 0.934 EURXS7W XFRA IE00B3Y8D011 X(IE)-PORTFOLIO INC. 1DEO 0.072 EUR