FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.03.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 09.03.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST2DB XFRA US2655041000 DUNKIN BRANDS GR. DL-,001 0.305 EURXFRA AU0000XCLWV6 AUSTRALIA 2030 CIAH9 XFRA US00165C1045 AMC ENTERTAINMENT HLDGS A 0.189 EURUGL XFRA US9029521005 US GLOBAL INVESTORS A 0.002 EUR0MJA XFRA US5828391061 MEAD JOHNSON NUTRIT.DL-01 0.391 EURLDJ XFRA US4945801037 KINDRED HEALTHCARE DL-,25 0.114 EURKCY XFRA US4851703029 KANS.CIT.SO. 0.313 EURGIH XFRA US38068T1051 GOLD RES CORP. DL-,001 0.002 EURFDX XFRA US31428X1063 FEDEX CORP. DL-,10 0.379 EURED9 XFRA US2960561049 ESCALADE INC. 0.109 EURDA3 XFRA US2342641097 DAKTRONICS INC. 0.066 EURYC8 XFRA US1686151028 CHICO'S FAS INC. DL-,01 0.078 EURXCRA XFRA US12626K2033 CRH PLC ADR/1 EO-,32 0.462 EURXFRA AU0000AMPHA9 AMP 13/23 FLR 0.792 EURXFRA AU0000NABHB5 NATL AUSTR.BK 2022 FLR 0.810 EURNVAX XFRA TH0324010R12 HANA MICROEL. -NVDR- BA 5 0.047 EURNVAD XFRA TH0108010R19 CAP. NOMURA -NVDR- BA 1 0.005 EUR7AA XFRA LU0569974404 APERAM S.A. 0.355 EURS7E XFRA JE00B2QKY057 SHIRE PLC LS-,05 0.237 EURBGC XFRA GRS004013009 BANK OF GREECE NA.EO 5,60 0.477 EUR4JF XFRA GB00B53P2009 JUPITER FD MANAG. LS -,02 0.261 EURTCG XFRA GB00B1VYCH82 THOMAS COOK GROUP EO-,01 0.006 EURA1B XFRA GB00B132NW22 ASHMORE GRP PLC LS-,0001 0.052 EURLSU1 XFRA GB0031809436 LAND SECURITIES GROUP PLC 0.103 EURRIR XFRA GB0007370074 RICARDO PLC LS-,25 0.062 EURREW XFRA GB0007323586 RENISHAW PLC LS-,20 0.144 EUROHP XFRA GB0006825383 PERSIMMON PLC LS-,10 0.288 EURBW8 XFRA GB0004726096 SPIRENT COMMUNIC.LS-,0333 0.021 EURBIL XFRA GB0000566504 BHP BILLITON DL-,50 0.379 EURM3V XFRA DE000A0LBFE4 MEVIS MEDICAL SOL.NA O.N. 0.713 EUR31D1 XFRA CH0030486770 DAETWYLER HLDG INH.SF0,05 2.057 EURRCIB XFRA CA7751092007 ROGERS COMM.B CD 1,62478 0.338 EURQBE XFRA AU000000QBE9 QBE INSURANCE GRP 0.236 EURPXS XFRA AU000000PGC4 PARAGON CARE LTD 0.008 EUROXR XFRA AU000000OZL8 OZ MINERALS LTD 0.100 EUR