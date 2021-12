Das Instrument LYPS LU0496786574 MUL-LYX.S+P500UC.ETF DEO ETF wird cum Dividende/Zinsen gehandelt am 07.12.2021 und ex Dividende/Zinsen am 08.12.2021 The instrument LYPS LU0496786574 MUL-LYX.S+P500UC.ETF DEO ETF has its pre-dividend/interest day on 07.12.2021 and its ex-dividend/interest day on 08.12.2021