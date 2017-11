Weitere Suchergebnisse zu "NuStar Energy":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.11.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM08.11.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 07.11.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 08.11.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST7LI XFRA US50212V1008 LPL FINANCIAL HLDS DL-,01 0.216 EURRMEA XFRA AU000000RMD6 RESMED CUFS/10 DL-,004 0.030 EURXFRA DE000HSH3370 HSH NORDBANK MZ P 4 12/19 0.000 %WF2 XFRA US97650W1080 WINTRUST FINANCIAL CORP. 0.121 EURTXG XFRA US8807791038 TEREX CORP. DL-,01 0.069 EURTJX XFRA US8725401090 TJX COS INC. DL 1 0.270 EURS9M XFRA US82706C1080 SILICON MOTION T. ADR/4 0.259 EURRME XFRA US7611521078 RESMED INC. DL-,004 0.302 EURVL2 XFRA US67059L1026 NUSTAR GP HLDGS LLC UTS 0.470 EURN0U XFRA US67058H1023 NUSTAR ENERGY L.P. 0.945 EURETY XFRA US29364G1031 ENTERGY CORP. DL-,01 0.768 EURB5P XFRA US0966271043 BOARDWALK PIPE.PA.L.P. 0.086 EURAFS XFRA US0082521081 AFFILIATED MGRS GRP 0.173 EURRYTB XFRA SG1V12936232 STARHUB LTD 0.025 EURCUD XFRA CA1367178326 CDN UTILITIES LTD A 0.242 EURTK4 XFRA BMG9108L1081 TSAKOS EN. NAV. LTD 0.043 EURXFRA DE000HSH34R0 HSH NORDBANK MZC 16 12/19 0.000 %RDO XFRA US82968B1035 SIRIUS XM HLDGS DL-,001 0.009 EURZOE XFRA US98978V1035 ZOETIS INC. CL.A DL -,01 0.091 EURXFRA DE000HSH4Q38 HSH NORDBANK MZC 7 14/21 0.001 %XFRA DE000HSH4HG6 HSH NORDBANK MZC 8 13/19 0.000 %G4K XFRA US37946R1095 GLOBAL PARTNERS LP UTS 0.399 EURXFRA XS1467421654 UC-HVB 22 MOSPRIME3MD68M XFRA US57686G1058 MATSON INC. 0.173 EURJZH XFRA US01861G1004 ALLIANCE HLDGS GROUP L.P. 0.634 EUR1KB XFRA US0012821023 AH BELO CORP. A DL-,01 0.190 EUR