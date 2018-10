FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.10.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 08.10.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTXFRA DE000HLB3QK4 LB.HESS.-THR.ZI.DI.10A/16 0.000 %OJS1 XFRA US67812M2070 ROSNEFT OIL GDRREGS RL-01 0.191 EUR46NA XFRA US67011U2087 NOVOROSS.MORSK. GDR REGS 0.513 EURMHQ XFRA US5591892048 MAGNITOGORSK I+S REGS/13 0.258 EURNVAK XFRA TH0083010R14 THANACHART CAP.-NVDR-BA10 0.026 EURELX XFRA SE0000103814 ELECTROLUX B 0.397 EURGUG XFRA HK0270001396 GUANGDONG INV. LTD 0.018 EURZDO XFRA ES0184933812 ZARDOYA OTIS INH. EO 0,10 0.080 EURBOY XFRA ES0113211835 BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49 0.100 EURCBA XFRA BMG1368B1028 BRILL. CHINA AUT. DL-,01 0.012 EUROCZA XFRA ES0116920333 GRUPO CATALANA NOM.EO-,30 0.151 EURFZV1 XFRA BMG0403V2062 APAC RES LTD HD 1 0.007 EUR4R6 XFRA SE0007665823 RESURS HOLDING AB 0.158 EURNFPH XFRA TH0083B10Z10 THANACHART CAP.-FGN-BA 10 0.026 EUR