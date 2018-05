Weitere Suchergebnisse zu "Norsk Hydro":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 08.05.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTXFRA DE000HSH3370 HSH NORDBANK MZ P 4 12/19 0.000 %PCU XFRA US84265V1052 SOUTHERN COPPER DL-,01 0.252 EURSO4 XFRA US8354511052 SONIC CORP. DL-,01 0.134 EURRE3 XFRA US7631651079 RICHARDSON ELECTR. DL-,05 0.050 EURPCX XFRA US7043261079 PAYCHEX INC. DL-,01 0.470 EURNOHA XFRA US6565316055 NORSK HYDRO NK ADR 1,098 0.189 EURMWI XFRA US57060D1081 MARKETAXESS HLDGS DL-,001 0.352 EUR9LG XFRA US54142L1098 LOGMEIN INC. DL-,01 0.252 EURHUP XFRA US4433041005 HUANENG PWR H YC 1 ADR/40 0.531 EURBTW XFRA US1152361010 BROWN + BROWN DL-,10 0.063 EURAGT XFRA US0383361039 APTARGRP INC. DL-,01 0.268 EURLHOG XFRA TH0143010Z16 LD + HOUSES PCL FGN BA 1 0.009 EURNVAH XFRA TH0143010R16 LAND + HOUSE -NVDR- BA 1 0.009 EURCHM XFRA SG1V17936401 CHINA SUNSINE HLDGS LTD 0.016 EURPLF XFRA SG1J27887962 CAPITALAND LTD SD1 0.075 EUR3RE XFRA SE0000123671 REJLERS AB -B- SK 2 0.047 EURPEKB XFRA SE0000106205 PEAB AB B SK 5 0.379 EURJEM XFRA PTJMT0AE0001 JERONIM.MART.SGPS NAM.EO1 0.613 EURNOH1 XFRA NO0005052605 NORSK HYDRO ASA NK 1,098 0.182 EURFDM XFRA KYG367381053 FRESH DEL MONTE PROD. 0.126 EURHSZ XFRA ID1000074008 HANJAYA MAND.S.TBK RP 4 0.006 EUREMZ1 XFRA HU0000074539 EMASZ NYRT. NA UF 10000 4.777 EURELUA XFRA HU0000074513 BUD.ELEK.MUEVEK A UF10000 5.095 EURHNR1 XFRA DE0008402215 HANNOVER RUECK SE NA O.N. 5.000 EURBSL XFRA DE0005102008 BASLER AG O.N. 2.020 EURNDH1 XFRA CH0039821084 METALL ZUG AG NA B SF 25 58.462 EURXFRA DE000HSH34R0 HSH NORDBANK MZC 16 12/19 0.000 %D7A XFRA JE00B783TY65 APTIV PLC DL -,01 0.185 EURXFRA DE000HSH4Q38 HSH NORDBANK MZC 7 14/21 0.001 %7UB XFRA ES0180907000 UNICAJA BANCO NOM. EO 1 0.021 EUR2BU XFRA SG2E67980267 BUMITAMA AGRI LTD 0.013 EURI3H XFRA CH0006372897 INTERROLL HLDG NA SF 1 13.800 EURTCID XFRA ID1000129000 PT TELEK. IND. B RP 50 0.010 EUR1WT XFRA US97717P1049 WISDOMTREE INV. DL-,01 0.025 EURHNRB XFRA US4106931052 HANN.RUECKV.SE ADR 1/2/ON 2.580 EUR