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MR. GREEN + CO. - XFRA DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 08.05.2018 - 2




07.05.18 00:00
Xetra Newsboard

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.05.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
08.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 07.05.2018.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 08.05.2018.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
YGB XFRA US2922181043 EMPLOYERS HLDGS DL -,01 0.167 EUR
5NM XFRA MHY621341046 NAVIOS MARIT.MID.PART.UTS 0.104 EUR
U3I XFRA SE0001824004 G5 ENTERTAINMENT AK 0.237 EUR
M9G XFRA SE0006963682 MR. GREEN + CO. 0.123 EUR


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
4,225 € 4,22 € 0,005 € +0,12% 04.05./19:48
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
SE0006963682 A14THX 6,53 € 4,06 €
Werte im Artikel
4,45 plus
+1,14%
40,00 plus
+0,88%
4,22 plus
+0,12%
36,06 minus
-2,24%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Stuttgart 4,135 € +3,38%  04.05.18
Frankfurt 4,225 € +0,12%  04.05.18
Berlin 4,275 € -1,27%  04.05.18
  = Realtime
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