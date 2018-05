FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.05.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM08.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 07.05.2018.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 08.05.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTYGB XFRA US2922181043 EMPLOYERS HLDGS DL -,01 0.167 EUR5NM XFRA MHY621341046 NAVIOS MARIT.MID.PART.UTS 0.104 EURU3I XFRA SE0001824004 G5 ENTERTAINMENT AK 0.237 EURM9G XFRA SE0006963682 MR. GREEN + CO. 0.123 EUR