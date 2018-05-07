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MR. GREEN + CO. - XFRA DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 08.05.2018 - 2
07.05.18 00:00
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FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.05.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
08.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 07.05.2018.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 08.05.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
YGB XFRA US2922181043 EMPLOYERS HLDGS DL -,01 0.167 EUR
5NM XFRA MHY621341046 NAVIOS MARIT.MID.PART.UTS 0.104 EUR
U3I XFRA SE0001824004 G5 ENTERTAINMENT AK 0.237 EUR
M9G XFRA SE0006963682 MR. GREEN + CO. 0.123 EUR
08.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 07.05.2018.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 08.05.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
YGB XFRA US2922181043 EMPLOYERS HLDGS DL -,01 0.167 EUR
5NM XFRA MHY621341046 NAVIOS MARIT.MID.PART.UTS 0.104 EUR
U3I XFRA SE0001824004 G5 ENTERTAINMENT AK 0.237 EUR
M9G XFRA SE0006963682 MR. GREEN + CO. 0.123 EUR
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|4,225 €
|4,22 €
|0,005 €
|+0,12%
|04.05./19:48
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|SE0006963682
|A14THX
|6,53 €
|4,06 €
Werte im Artikel
4,45
+1,14%
40,00
+0,88%
4,22
+0,12%
36,06
-2,24%
= Realtime
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