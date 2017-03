Weitere Suchergebnisse zu "Ross Stores":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.03.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 08.03.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTXFRA AU3FN0024543 GOLDMAN SACHS GRP 2021 0.000 %EDGA XFRA ZAE000018123 GOLD FIELDS LTD RC-,50 0.044 EURC8BB XFRA DE000CS8AZ46 CS AG LDN 15/22 FLR 0.000 %IMOD XFRA XS0592528870 IMMOFINANZ 11/18 CV 0.088 EURF7RB XFRA LU0229943369 F.TEM.INV-GL.BD A MD. GBP 0.083 EUR7LI XFRA US50212V1008 LPL FINANCIAL HLDS DL-,01 0.236 EURWMB XFRA US9694571004 WILLIAMS COS INC. DL 1 0.284 EURUWS XFRA US94106L1098 WASTE MANAGEMENT (DEL.) 0.402 EURWMT XFRA US9311421039 WAL-MART STRS DL-,10 0.482 EURDIL1 XFRA US92552R4065 VIAD CORP. NEW DL 1,50 0.095 EUR5HG XFRA BMG454221059 HOEGH LNG HOLD.LTDDL-,01 0.118 EURVFP XFRA US9182041080 V.F. CORP. 0.397 EURUNH XFRA US91324P1021 UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 0.591 EURPA9 XFRA US89417E1091 TRAVELERS COS INC. 0.634 EURTXT XFRA US8832031012 TEXTRON INC. DL-,125 0.019 EURTXG XFRA US8807791038 TEREX CORP. DL-,01 0.076 EURMH2 XFRA US8085411069 SCHWEITZER MAUDUIT DL-,10 0.397 EURSK2 XFRA US80589M1027 SCANA CORP. 0.570 EURRSO XFRA US7782961038 ROSS STRS INC. DL-,01 0.151 EURRQ4 XFRA US7617131062 REYNOLDS AMERICAN INC. 0.482 EURRS6 XFRA US7595091023 RELIANCE STEEL+ALUMINUM 0.426 EURRN7 XFRA US7591EP1005 REGIONS FINANCIAL DL-,01 0.061 EURPU7 XFRA US7458671010 PULTE GROUP INC. DL -,01 0.085 EURPSE XFRA US7445731067 PUBL. SVC.ENTER. 0.407 EURPP9 XFRA US69351T1060 PPL CORP. DL-,01 0.374 EURO5Q XFRA US6907421019 OWENS CORNING NEW DL-,01 0.189 EUROPC XFRA US6745991058 OCCIDENTAL PET. DL-,20 0.719 EURN1WB XFRA US6385398820 NATL WESTM. BK PREF.C/ADR 0.510 EURMNMA XFRA US5645631046 MANTECH INTERN.CORP. A 0.199 EURMGG XFRA US5529531015 MGM RESORTS INTL DL -,01 0.104 EURLMO XFRA US5367971034 LITHIA MOTORS INC. A 0.236 EURKMY XFRA US4943681035 KIMBERLY-CLARK DL 1,25 0.917 EURROF XFRA US4937321010 KFORCE INC. DL-,01 0.113 EURHQ9 XFRA US45774N1081 INNOPHOS HLDGS DL -,01 0.454 EURIPW XFRA US45665Q1031 INFINITY PPTY + CASUALTY 0.548 EUR