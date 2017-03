FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.03.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM08.03.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 07.03.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 08.03.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTMGA XFRA CA5592224011 MAGNA INTL INC. 0.260 EUROCKA XFRA CA4436281022 HUDBAY MINERALS INC. 0.007 EURCY2 XFRA CA1363751027 CANADIAN NATL RAILWAY CO. 0.291 EURO7I XFRA BMG677421098 ONEBEACON INSUR. DL -,01 0.198 EUR35G XFRA BMG3922B1072 GENPACT LTD DL 0,01 0.057 EURR1H XFRA AU000000BXB1 BRAMBLES LTD 0.104 EUR1G4 XFRA US36473H1041 GANNETT CO. INC. DL-,01 0.151 EUR4BW XFRA US05605H1005 BWX TECHS INC. DL-,01 0.085 EUR03F XFRA AU000000IEL5 IDP EDUCATION LTD. 0.050 EURHI91 XFRA US43300A2033 HILTON WORLDW.HLDGS DL-01 0.142 EUR1S6 XFRA AU000000SDF8 STEADFAST GROUP LTD 0.019 EURUZQ XFRA AU000000KGN2 KOGAN.COM LTD 0.028 EURFL8 XFRA US3438731057 FLUSHING FINL DL-,01 0.170 EURIF6N XFRA US4586653044 INTERFACE INC. DL-,10 0.057 EURRIK XFRA US74934Q1085 RCI HOSPITAL.HLDGS DL-,01 0.028 EUR12A XFRA US05351W1036 AVANGRID INC. 0.408 EURGAX XFRA US3614481030 GATX CORP. DL-,625 0.397 EURUMB XFRA US9027881088 UMB FINL CORP. DL 1 0.241 EURBRF XFRA AU000000IRE2 IRESS LTD 0.201 EURUNK XFRA US9099071071 UTD BANKSHS INC. DL 2,50 0.312 EUR76C XFRA US69007J1060 OUTFRONT MEDIA DL-,01 0.340 EURU1N XFRA US9047081040 UNIFIRST CORP. DL-,10 0.035 EURLGR XFRA US84857L1017 SPIRE INC. DL 1 0.496 EURCCN XFRA US1416241065 CARE CAP. PROP. DL-,01 0.539 EURA58 XFRA US0367521038 ANTHEM INC. DL-,01 0.614 EUR6MD XFRA US59116R1077 METALDYNE PERF.GR.DL-,001 0.087 EUR25F XFRA US4195961010 HAVERTY FURNITURE DL 1 0.113 EUR7MY XFRA AU000000MYO9 MYOB GROUP LTD 0.041 EUR