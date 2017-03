FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.03.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM08.03.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 07.03.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 08.03.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTEDG XFRA US38059T1060 GOLD FIELDS ADR/1 RC-,50 0.043 EURGPT XFRA US3724601055 GENUINE PARTS DL 1 0.638 EUR8GM XFRA US37045V1008 GENERAL MOTORS DL-,01 0.359 EURGCA XFRA US3693001089 GENERAL CABLE CORP DL-,01 0.170 EURFT2 XFRA US3205171057 FIRST HORIZON NAT.DL-,625 0.085 EURFEG XFRA US3152931008 FERRELLGAS PARTS UTS DL 1 0.095 EURFSG XFRA US3138551086 FED. SIGNAL CORP. DL 1 0.066 EURDSG XFRA US2533931026 DICK'S SPORTING DL-,01 0.161 EURCB5 XFRA US2005251036 COMMERCE BANCSHS INC. DL5 0.213 EUR9CF XFRA US1999081045 COMFORT SYST. USA DL-,01 0.066 EUROGM1 XFRA US19239V3024 COGENT COMMUNIC. DL-,001 0.397 EURCOY XFRA US1897541041 COACH INC. DL-,01 0.319 EURHCH XFRA US1462291097 CARTER'S INC. DL-,01 0.350 EURC3E XFRA US1395941057 CAPELLA EDUCATION DL-,01 0.387 EURCOS XFRA US12621E1038 CNO FINANCIAL GROUP INC. 0.076 EURMX4A XFRA US12572Q1058 CME GROUP INC. DL-,01 0.624 EURCGN XFRA US1255091092 CIGNA CORP. DL 1 0.038 EURC5S XFRA US1248572026 CBS CORP. B DL -,001 0.170 EURC5S1 XFRA US1248571036 CBS CORP. A DL -,001 0.170 EURBCSA XFRA US1116213067 BROCADE CMNCT.SYS NEW 0.052 EURBKJ XFRA US1096411004 BRINKER INTL DL-,10 0.321 EURBHP XFRA US0886061086 BHP BILLI.SP.ADR 2/DL-,50 0.756 EURBOX XFRA US0758871091 BECTON, DICKINSON DL 1 0.690 EURBIL1 XFRA US05545E2090 BHP BILLITON (ADR)/2 0.756 EURADP XFRA US0530151036 AUTOM. DATA PROC. DL -,10 0.539 EURAI2 XFRA US0462241011 ASTEC INDS INC. DL-,20 0.095 EURA3I XFRA US03071H1005 AMERISAFE INC. DL-,01 0.189 EUR2IS XFRA IE00B6330302 INGERSOLL-RAND PLC DL 1 0.378 EURGTT XFRA US87901J1051 TEGNA INC. DL 1 0.132 EUR2H1 XFRA AU000000HSO1 HEALTHSCOPE LTD 0.025 EURAZJ XFRA US0044461004 ACETO CORP. DL-,01 0.061 EUR14T XFRA CA8911021050 TOROMONT INDS LTD. 0.134 EURA78 XFRA CA8520661098 SPROTT INC. 0.021 EURPCR XFRA CA7392391016 POWER CORPORATION OF CDA 0.236 EURM1L XFRA CA5649051078 MAPLE LEAF FOODS 0.078 EUR