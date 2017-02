Weitere Suchergebnisse zu "Olin":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.02.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 08.02.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTRMEA XFRA AU000000RMD6 RESMED CUFS/10 DL-,004 0.031 EURXFRA DE000HSH36C7 HSH NORDBANK INF IV 13/21 0.000 %WB2 XFRA US9297401088 WABTEC CORP. DL-,01 0.094 EURUSX1 XFRA US9129091081 UNITED STATES STEEL DL 1 0.047 EURUNIN XFRA US9047847093 UNILEVER EO-,16 N.Y.SHS 1 0.322 EURUNVA XFRA US9047677045 UNILEVER ADR/1 LS-,031111 0.322 EURXFRA DE000HSH4KJ4 HSH NORDBANK MZC 13 13/18 0.000 %JM2 XFRA US8326964058 SMUCKER -J.M.- 0.703 EURSWG XFRA US8085131055 CHARLES SCHWAB CORP.DL-01 0.075 EURRLS XFRA US7757111049 ROLLINS INC. DL 1 0.108 EURPAR XFRA US7010941042 PARKER-HANNIFIN DL-,50 0.618 EUROLN XFRA US6806652052 OLIN CORP. DL 1 0.187 EURNOU XFRA US65473P1057 NISOURCE INC. 0.164 EURJT5 XFRA US6247581084 MUELLER WAT.PROD.A DL-,01 0.037 EURIBM XFRA US4592001014 INTL BUS. MACH. DL-,20 1.312 EURJB1 XFRA US4456581077 HUNT (J.B.) TRANS. DL-,01 0.216 EURGLO XFRA US37940X1028 GLOBAL PAYMENTS INC. 0.009 EURGAB XFRA US3738651047 GERMAN AMERICAN BANCORP 0.178 EURXONA XFRA US30231G1022 EXXON MOBIL CORP. 0.703 EURCTO XFRA US22160K1051 COSTCO WHOLESALE DL-,005 0.422 EURCDH1 XFRA US1506022094 CEDAR REALTY TR.NEW DL-06 0.047 EURVC3 XFRA US1993331057 COLUMBUS MCKINNON DL-,01 0.037 EURQIT1 XFRA US1255818015 CIT GROUP INC. NEW DL-,01 0.141 EURBZ9 XFRA US0995021062 BOOZ ALL.HAM. CL.A DL-001 0.159 EURBCO XFRA US0970231058 BOEING CO. DL 5 1.331 EURBBK XFRA US0549371070 BB+T CORP. DL 5 0.281 EURAPK XFRA US0309751065 AMERIGAS PARTNERS L.P. 0.881 EURADWA XFRA US0296831094 AMER. SOFTWARE A DL-,10 0.103 EURAEP XFRA US0255371017 AMER. EL. PWR DL 6,50 0.553 EURHP81 XFRA HK0000051067 HOPEWELL HLDGS NEW 0.066 EURXFRA DE000HLB0L84 LB.HESS.-THR. INFL. 11/21 0.000 %XFRA DE000BLB06U3 BAY.LDSBK.INFL.ANL.21 0.000 %XFRA DE000LB0DM76 LBBW INDEX-FLR.10/18 SX5E 0.003 %2R8 XFRA CA7677441056 RITCHIE BROTH.AUCTIONEERS 0.159 EURB3O XFRA BMG657731060 NORDIC AMER.TANKER.DL-,01 0.187 EUR